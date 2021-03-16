ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları, "Bu yıl yapılacağı teklif edilen Suriye cumhurbaşkanlığı seçimi ne serbest ne adil ne de Suriye rejiminin uluslararası anlamda normalleşmesi için herhangi bir adıma yol açacak" açıklamasında bulundu.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları tarafından Suriye'ye yönelik müdahalenin 10'uncu yılında ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Suriye'nin komşuları Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır tarafından cömertçe misafir edilen veya içerden mülteci durumuna düşmüş milyonlarca Suriyeli şiddet, keyfi tutuklama ve işkence korkusuyla evlerine dönemiyor" ifadeleri kullanıldı.

"Bu yıl yapılacağı teklif edilen Suriye cumhurbaşkanlığı seçimi ne serbest ne adil ne de Suriye rejiminin uluslararası anlamda normalleşmesi için herhangi bir adıma yol açacak" denilen açıklamada "Herhangi bir siyasi sürecin tüm sesleri duyurabilmesi, diaspora ve mültecilerin de dahil olduğu tüm Suriyelilerin katılımını gerektirir" ifadelerine yer verildi.

"Soruşturma ve Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma'nın önemli rolünü desteklemeye devam edeceğiz. Ulusal mahkemelerde Suriye'de işlenen suçlara ilişkin kendi yetki bölgelerinde soruşturma ve yargılamadan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Suriye'nin Kimyasal Silah Antlaşması'na uymamasını kabul etmeyeceğiz ve bu konuda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün çalışmalarına tam destek vereceğiz."

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Ülke çapında ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in insani yardım dahil Suriye'deki tüm çabalarına destek verileceği kaydedildi.