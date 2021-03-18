Ermenistan, 20 Haziran’da erken seçime gidecek

Ermenistan lideri Paşinyan bir Facebook açıklamasında, parlamentodaki muhalif partiler ile yaptığı görüşmeler sonucunda, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkmanın en iyi yolunun erken seçimlere gitmek olduğuna karar verdiklerini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, erken seçimler için 20 Haziran tarihini belirlediklerini de ekledi.

Ermenistan’da siyasi gerilim, şubat sonunda ordunun kendisine istifa çağrısında bulunmasının ardından Paşinyan’ın da ordunun başındaki genelkurmay başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almasıyla üst seviyelere çıktı.

Ülkede yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Paşinyan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesiyle başlayan siyasi krizin devamı olma niteliğini taşıyor.