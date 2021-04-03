Saddam Hüseyin'in yargılandığı davaya bakan hakim, Kovid-19 nedeniyle öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in davasına bakan hakimlerden olan Muhammed El Ureybi El Halife hayatını kaybetti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamada, hakim El Halife'nin ölüm nedeninin, Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

Öte yandan 52 yaşındaki El Halife, Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992 yılında mezun olmuş ve 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hakim olarak atanmıştı.

Hakim El Halife, Saddam Hüseyin'in duruşması sırasında eski Irak liderine çok yumuşak davrandığı gerekçesiyle görevden alınan Yargıç Abdullah El Amiri'nin yerine geçmişti.

El Halife, eski Irak liderini dava sırasında birkaç kez mahkeme salonundan atmış ve birkaç gün hücre hapsinde tutulmasına karar vermişti.