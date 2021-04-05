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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu 'suç-bakanı' yazılı tişörtler giymiş halde protesto edenler

    Netanyahu yolsuzluk davası: Savcı 'başbakanlığı para birimine çevirdi', medya CEO'su 'Bize sayısız haber emretti' dedi

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı hakkındaki rüşvet davasında Başsavcı "Netanyahu ile sanıklar arasındaki ilişki, ticari amaçlı para birimi haline geldi" dedi. Walla News'un eski CEO'su, patronlarından rüşvet alan Netanyahu'nun haber siparişlerine yetişemediklerini ve kendilerini kötü emellerine alet ettiğini söyledi.

    İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken seçimden de hükümet aritmetiği çıkmazken, İsrail seçimlerine ayarlı Trump icraatları sayesinde en uzun süreli başbakan unvanını koruyan Benyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına katıldı.

    İsrail siyasetinin yolsuzluklarla iç içe geçmiş olmasına rağmen görevdeyken yargılanan ilk başbakan olan Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarından üç davaya ilişkin savcılığın açılış konuşması için mahkemede hazır bulunması emrine uydu.

    Polis Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, Netanyahu yandaşları da karşıtları da mahkeme önünde gösteriler düzenledi. Yerli ve yabancı basın duruşmaya yoğun ilgi gösterdi. 

    Mahkemede duruşma öncesi bacak bacak üstüne atarak poz verdiği için sosyal medyada tepki çeken Netanyahu, iddia makamının açılış konuşmasının ardından tanıkları dinlemeden mahkemeden ayrıldı.

    İsrail yasalarına göre mahkum olmadığı müddetçe yargılanması başbakanın görevde kalmasına engel oluşturmuyor. Davanın da 3 yıl sürmesi bekleniyor. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun başbakan kalmak isteyen Netanyahu, suçlamaları reddedip kendisinden kurtulmak isteyen solcuların ve medyanın siyasi cadı avının kurbanı olduğunu iddia ederken dostlarından hediye kabul etmenin yasalara aykırı olmadığını savunuyor.

    Dosya 4000 denilen ilk davanın açılış konuşmasını yapan Savcı Liat Ben-Ari, "Netanyahu ile sanıklar arasındaki ilişki, ticari amaçlı para birimi haline geldi. Bu para birimi, bir kamu görevlisinin muhakemesini bozabilir" dedi.

    Netanyahu'nun 'kişisel çıkarlarını güçlendirmek için merkezi medya organlarıyla koordineli şekilde yasadışı menfaatler sağlamak adına görevini kötüye kullandığı' vurgusunu yapan Ben Ari, 'çok ciddi ve önemli bir rejim yolsuzluğu' yönünde görüş bildirdi.

    Davanın baş tanığı olan Walla News haber sitesinin eski CEO'su Ilan Yeshua, Walla'nın sahibi Shaul Elovitch'in talimatıyla haber sitesinde Netanyahu'yu kayıran yayın yaptıkları yönünde ifade verdi. 

    Walla’nın yayınına müdahalenin 2012 sonlarında başladığını ve taleplerin tamamının başbakan ile ailesinden geldiğini söyleyen Yeshua, başbakan ve eşinin en çok kendileriyle ilgili olumsuz yazıların ortadan kaldırılmasını ve kendilerine fayda sağlayacak makaleler yayınlanmasını talep ettiğini belirtti.

    Bugün Yamina partisinin lideri aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett gibi Netanyahu'ya karşıt çeşitli kişilere aleyhine makaleler yayımlanmasının talepler arasında olduğunu, Bennett, eşi ve babasına aleyhine yayımlanması için çok sayıda materyalle ilgili taleplerle karşılaştıklarını aktaran eski CEO, kendisinin Walla'yı en çok okunan haber sitesi haline getirdiğini, ama bunun bedelini başbakanın kötü emellerine alet olarak ödediğini, Netanyahu ile yakınlarının sürekli taciziyle ödediğini, bu yüzden kendisinin de altındakileri başbakanın taleplerini yerine getirmeleri için taciz ettiğini anlattı.

    Yeshua "Netanyahu'ya Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un'a atıfla Kim lakabını takmıştık" dedi.

    Bugün Netanyahu, Bennett ile hükümet kurma çabasında. 

    İddianamede hem Walla'nın patronu hem de telekomünikasyon devi Bezeq'in en büyük hissedarı olan Elovitch'in Netanyahu'ya rüşvet verdiği, bunun karşılığında başbakanın da Bezeq'in lehine düzenlemeler çıkardığı suçlamaları yer alıyor. 

    İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti. 24 Mayıs 2020'deki ilk duruşma, 8 Şubat 2021'deki ikinci duruşmanın ardından bugünkü duruşmayla kanıt sunulması evresine geçilmesiyle birlikte asıl yargılama başladı.

    Etiketler:
    Naftali Bennett, Bezeq, Walla, Kim Jong-un, karalama, Silme, Yalan haber, Haber, Medya, Rüşvet, Dava, Yolsuzluk, Benyamin Netanyahu, İsrail
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