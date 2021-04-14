Suudi Arabistan: İbadet edenlerin rahatı ve güvenliği için büyük çaba verilecek

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde süren Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde ibadet eden Müslümanların rahatı ve güvenliği için büyük çaba verileceğini açıkladı.

Selman bin Abdulaziz, çevrim içi olarak katıldığı haftalık kabine toplantısında kutsal Ramazan ayı boyunca alınacak önemler konusunda yetkililer ile görüştü.

Kral Selman, koronavirüs salgını gölgesinde süren Ramazan boyunca ibadet edenlerin rahatı ve güvenliği için büyük çaba verileceğini ifade ederek, ülkedeki önlemlerin yerel ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde alındığının altını çizdi.

Kral ayrıca, Ramazan ayının güvenli bir şekilde geçmesi için önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, toplantı sırasında bütün Müslüman ülkelere iyi dileklerini ve dualarını iletti.

20 rekat yerine 10 rekat

Öte yandan, Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman el Sudais, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in onayıyla Kovid-19 salgını karşı bir önlem olarak Ramazan ayında Mekke’de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere ülkede teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu.