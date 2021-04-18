Biden'ın nükleer anlaşmaya dönme sinyallerinin ardından 'Suudi ve İran yetkililer arasında ilk doğrudan görüşme' iddiası

Financial Times's (FT) konuşan kaynaklar, 9 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı ve Suudi yetkililer arasında üst düzey doğrudan görüşme gerçekleştiğini, görüşmenin olumlu geçtiğini ve gelecek hafta yeni bir turunun yapılacağını söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına ABD'nin geri dönüşü ile Tahran tarafından tam uygulanmasının sağlanması için yürütülen Viyana görüşmelerinden ilerleme haberleri gelirken, Financial Times, üst düzey Suudi ve İranlı yetkililerin iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için doğrudan görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Israel alarmed about US 'completely folding' to Iran amid Vienna talks on JCPOA revival, report says https://t.co/HgDNnuS6bf — Sputnik (@SputnikInt) April 18, 2021

Riyad, Suudi Arabistan'ın önde gelen bir Şii dini liderinin idamının ardından İran'daki temsilciliklerinin saldırıya uğraması üzerine 2016'da Tahran'la diplomatik ilişkileri kesmişti.

İngiliz gazetesine konuşan kaynaklar, 9 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı ve Suudi yetkililer arasında üst düzey doğrudan görüşme gerçekleştiğini, görüşmenin olumlu geçtiğini ve gelecek hafta yeni bir turunun yapılacağını söyledi.

ABD'nin dolaylı katıldığı Viyana görüşmelerinin hızlı ilerleme kaydetmesinden ve Husi saldırılarının hız kesmemesinden ötürü Suud-İran görüşmelerinin de beklenenden daha hızlı ilerlediğini ifade eden bir kaynak, görüşmede Yemen'de İran destekli Şii Husilerin Suudi Arabistan'a her gün defalarca düzenlediği İHA ve füze saldırılarının da ele alındığına işaret etti.

Bunun 2016'dan beri Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilk önemli siyasi istişare olduğuna dikkat çeken FT de yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın çıktığı İran'la nükleer anlaşmaya geri dönme sinyallerini müteakip gerçekleştiğini vurguladı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi geçen ay Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

Tahran'ın Suudi Arabistan ile doğrudan görüşmeler yapmaya veya aracılar üzerinden müzakere etmeye her zaman hazır olduğuna dair açıklamaları bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Ekim 2019'da "Suudi Arabistan ile her şeyi tartışmaya her zaman açığız. Suudi Arabistan komşumuzdur […]. Bizim birbirimizle konuşmaktan başka seçeneğimiz yok" demişti.