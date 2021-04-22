'Suudi Arabistan ile İran arasındaki görüşmelerin ikincisi bu ay gerçekleşebilir'

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililerin iki ülke arasındaki gerginlikleri azaltmak için bu ay içerisinde bir görüşme planladıkları iddia edildi.

Ortadoğu'daki başta Yemen olmak üzere pek çok vekalet savaşında karşı karşıya gelen Sünni güç Suudi Arabistan ile Şii İran arasındaki gerginliklerin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla bu ay Irak'ta gerçekleştirildiği belirtilen görüşmelerin ikincisi için hazırlıkların başladığı bildirildi.

Reuters'a konuşan Ortadoğulu kaynaklar, Nisan ayında Irak'ta gerçekleştiği belirtilen görüşmelerin ikinci turu için İranlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin planlama yaptığını aktararak, "Nisan'da yapılan görüşme oldukça yapıcıydı ve en başta Yemen krizi ve İran'ın nükleer anlaşması olmak üzere pek çok konu ele alındı" ifadelerini kullandı.

Ay sonuna dek ikinci görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran kaynaklar, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğinin Viyana'daki İran nükleer anlaşması müzakerelerine bağlı olduğunu kaydetti.

Diplomatik ilişkileri 2016'da tamamen kesen iki ülke, görüşmeleri şimdiye dek açık bir şekilde doğrulamazken, konuya ilişkin bir resmi yalanlama da gelmedi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nden ise, Irak'ın iki ülke arasında arabuluculuk yapmasından dolayı memnuniyet duydukları yönünde bir açıklama yapılmıştı.

Suudi-İran temaslarına ilişkin haberler, ABD'nin İran'la 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için Viyana'da başlatılan görüşmelerin ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Riyad ziyaretinin ardından geldi.