Suudi Arabistan'da hac ziyaretlerinin bu yıl da yasaklanması gündemde

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından gerçekleştirilecek hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor.

Kovid-19 salgınında yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasıyla, Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilecek geleneksel hac ziyaretlerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışından gelecek olan hacılara kapatılması gündemde.

Konuya ilişkin Reuters'a konuşan 2 kaynak, muhtemel yasak ile ilgili tartışmaların devam ettiğini, bir karara varılamadığını bildirdi.

Saudi Arabia considers barring overseas haj pilgrims for second year, sources say https://t.co/jJjpsgBDLG pic.twitter.com/JfwL4Oil4T — Reuters (@Reuters) May 5, 2021

​Öte yandan, kısıtlama kararının sadece yurt dışından gelecek olan hacıları değil, Suudi Arabistan vatandaşlarının bir kısmını da kapsayabileceği belirtildi. Kaynaklar, ülke vatandaşları için düşünülen kısıtlamalardan birinin de yaş sınırlaması olduğunu dile getirdi.

Salgın öncesi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen hac ibadetine yurt dışından 2.5 milyonu aşkın Müslüman katılırken, bu seyahatlerin Suudi Arabistan ekonomisine 12 milyar dolar katkı sağladığı ifade ediliyor.