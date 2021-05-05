Milli Savunma Bakanı Akar, Iraklı mevkidaşı Cuma Anad ile görüştü

Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğunu, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiği söyledi.

Akar, mücadelenin 'terörle ve teröristle' olduğunun altını çizdi.