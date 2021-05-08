ABD Dışişleri: Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jalina Porter, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Kudüs'te tansiyonun yükselmesine değilndi.

Porter, "Kudüs'te artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemlidir" dedi.

"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

Roger Waters'tan mesaj: İsrail bir apartheid devletidir

Öte yandan Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda, "Roger'dan bir not. İsrail bir apartheid devletidir. Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah'taki aile evinde Yahudi yerleşimciyle yüzleşen Filistinli kadının videosuna bir göz atın" diye kaydetti.

A note from Roger.



It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021

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