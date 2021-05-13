Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres’ten Filistin-İsrail çatışmasının taraflarına 'şiddete son verme' çağrısı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in yaptıkları görüşmede Filistin ve İsrail arasındaki gerginliğin tırmanmasını ele aldıklarını ve her iki tarafa şiddet eylemlerini sonlandırma çağrısı yaptıkları belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova’da çalışma ziyaretinde bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün video konferans formatında gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin, tarafların Filistin ve İsrail arasındaki gerginliğin tırmanmasını ele aldıklarını ve her iki tarafa şiddet eylemlerini sonlandırma çağrısı yaptıklarını ifade etti.

“Filistin-İsrail ihtilafında gerginliğinin tırmanması ışığında öncelikli görevin, her iki tarafın şiddet eylemlerine son vermesi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve genel olarak kabul edilen uluslararası hukuk normları temelinde iki devletli çözüm ilkesine destek ifade edildi.”

Koronavirüsle mücadele, iklim değişikliği ve bölgesel meseleler ele alındı

Açıklamada ayrıca, “Putin, BM'nin uluslararası meselelerdeki rolünün güçlendirilmesi lehinde konuştu, dünya toplumunun zamanımızın tüm önemli meselelerinde etkileşimini güçlendirmeye adanan bu teşkilatın benzersiz oluşuna vurgu yaptı” denildi.

Görüşmede ‘koronavirüs salgınıyla mücadele ile ilgili kolektif çabaların arttırılmasının önemine’ vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, “Rus tarafı, bu çok tehlikeli hastalığa karşı aşılanma ve onun tedavisi konularında BM ve onun uzman kuruluşlarıyla yakın işbirliğini sürdürme eğiliminde olduğunu teyit etti” ifadeleri yer aldı.

Birçok güncel bölgesel mesele konusunda detaylı bir görüş paylaşımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, “İklim değişikliği sorunu da dahil olmak üzere ekoloji alanında ortak adımlar değerlendirildi” denildi.

Suriye, Libya, Yemen, Afganistan, kültürler arası diyalog görüşüldü

Suriye'deki insani durum görüşülürken ülkenin meşru otoritelerine karşı tek taraflı yaptırımların sıkılaştırılmasından duydukları endişeyi dile getiren taraflar ayrıca mültecilerin Suriye'ye dönüşü, insani yardım, ülkenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden oluşturulması ile ilgili koordineli girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldı. Suriyeliler arasında anayasal sürecin desteklenmesinin önemine işaret edildi.

Putin ve Guterres, Libya, Yemen, Afganistan meselelerini de ele aldı.

Taraflar ayrıca önümüzdeki yıl Rusya’da yapılması planlanan kültürler ve dinler arası diyalog konferansının hazırlıklarını ele aldı.

Açıklamada, “BM Genel Sekreteri, Rusya Devlet Başkanı’nı Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde edilen Zafer’in 76. Yıldönümü münasebetiyle kutladı, Sovyetler Birliği’nin dünyanın Nazizmden kurtarılmasındaki özel katkısını vurguladı” ifadelerine yer verildi.