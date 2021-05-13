İsrail'in Filistin'e saldırılarını takip eden bir kadın muhabir canlı yayın sırasında atılan bir füze sonrası 'hemen aşağı inmem lazım' diyerek kamera önünden ayrılarak, yaşananları aktarmaya devam etti.

Al Jazeera kanalı muhabiri Yumna El-Sayid, bir binanın çatısından Gazze'de son durumu bildirdiği sırada; canlı yayına bağlandıktan kısa süre sonra İsrail uçakları bir bombardıman yaptı.

Seslerle duraksayan muhabir, sözünü bitiremeden bombalar El-Şuruk Kulesi'ni hedef aldı. Muhabir "Hemen aşağı inmem lazım" diye bağırdıktan sonra kısa bir süre yayını kesti. Kanalın kameramanı tarafından yaşanan patlamalar da görüntülendi.

Gazze'de füzeler, canlı yayın sırasında gazetecileri teğet geçti https://t.co/QmqzS00nJO pic.twitter.com/MKXM8yNQcw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 13, 2021

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