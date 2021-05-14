İsrail'in son dönemde saldırılarını artırdığı Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cuma namazına 20 bin Filistinli katıldı.

İsrail güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü Kudüs'te Filistinliler, saldırılara rağmen cuma namazı için Mescid-i Aksa'da buluştu.

Mescid-i Aksa'da cuma namazına 20 bin Filistinli katıldı https://t.co/oVrgrJPuHd pic.twitter.com/CRZ9Mld4Q3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 14, 2021

​Mescid-i Aksa'da yaklaşık 20 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı.

İsrail güçleri, Filistin'in diğer bölgelerinde Kudüs'e giriş yapılmasını yasakladı.

Namazın ardından Filistinliler, İsrail karşıtı protesto için Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir araya geldi. Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını kınadı.