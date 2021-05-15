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    İsrail ordusundan Twitter’a tepki

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    İsrail Savunma Kuvvetleri, paylaştığı bir mesajı yayınlamayı reddeden Twitter’ı, aynı medya platformunda yayınladığı farklı bir mesajla şikayet etti.

    İsrail ordusunun kızgınlığına neden olan şey, Twitter’ın Beerşeba kentinde hava saldırısı alarm kaydının birkaç saat arayla iki kez yayınlanmasını, 'yayın kurallarının ihlali' olarak görmesi ve mesajı yayınlamayı reddetmesi oldu.

    İsrail Savunma Kuvvetleri, “Beerşeba'da çalan sirenler hakkında tweet atmaya çalıştık fakat Twitter izin vermedi. Mesajı tekrarladığımızı biliyoruz, ancak bu ülke genelinde tüm İsrailliler için bir gerçeklik” ifadelerini kullandı.

    ​İsrail: Gazze Şeridi’nden 200’den fazla füze fırlatıldı

    Bu arada İsrail ordusu basın dairesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz gece boyunca Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına 200’den fazla füze fırlatıldığı duyuruldu.

    Füzelerin dün akşam 19.00’dan bu sabah saat 07.00’ye kadar fırlatıldığının tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Fırlatılan füzelerden yaklaşık 30 tanesi Gazze Şeridi’nde düştü. Füze savunma sistemi 100’den fazla füzeyi önledi” ifadeleri paylaşıldı.

    İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Twitter’da paylaştığı bir mesajda İsrail hava kuvvetlerinin Hamas’ın Kudüs’e uzun menzilli füzeleri fırlatan bir düzeneği imha ettiği bilgisini verdi.

    Dün akşam paylaşılan bilgiye göre Hamas, İsrail topraklarına 2 binden fazla füze fırlattı, yaklaşık bin füze ‘Demir Kubbe’ füze savunma sistemi tarafından önlendi, yaklaşık 350 füze de İsrail’e ulaşmadan Gazze Sektörü’nün topraklarına düştü.

    ​İsrail-Gazze Şeridi sınırında 10 Mayıs akşamı gerilim sert bir şekilde tırmandı. İsrail'in Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesindeki adımlarını takiben hafta başında Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına düzenlenen roket saldırıları ve İsrail'e ait savaş uçaklarının bölgeye yönelik hava saldırıları sürüyor.

    Etiketler:
    İsrail ordusu, Filistin, Twitter, İsrail
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