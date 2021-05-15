İsrail ordusu: Gazze'de Hamas'ın komutanlarından birinin evi vuruldu

İsrail ordusunun basın servisinden yayınlanan açıklamada, "Savaş uçağımız, Hamas terör örgütünün Al-Farkain taburu komutanı Halid Manamara'nın evini vurdu" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, cumartesi günü Hamas'ın Al-Farkain taburu komutanı Khaled Manamara'nın Gazze Şeridi'ndeki evini vurduğunu açıkladı.
İsrail ordusunun basın servisinden yayınlanan açıklamada, "Savaş uçağımız, Hamas terör örgütünün Al-Farkain taburu komutanı Halid Manamara'nın evini vurdu" ifadelerine yer verildi.
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