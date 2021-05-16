İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Eymen Ebu el Avf'ın da cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Kudra, gece yarısından itibaren yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Saldırıların başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.