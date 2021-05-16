Suudi Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Filistinlilerin temel haklarını aleni şekilde ihlal etmesine kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail-Hamas savaşı'nın 7. gününde düzenlediği acil toplantıda, Suudi Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma askeri operasyonların sona ermesini sağlamak için acilen harekete geçmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Kudüs'te Şeyh Cerrah'tan Filistinlileri sürme kararı ve Mescid-i Aksa'da cemaate saldırılarının tetiklediği Gazze'deki silahlı örgütlerle İsrail arasındaki savaşla ilgili Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'dan açıklama geldi.

'İsrail'in Filistinlilerin temel haklarını aleni şekilde ihlal etmesini' kınayan Suudi Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma 'askeri operasyonların sona ermesini sağlamak için acilen harekete geçmesi' çağrısı yaptı.

Kutsallık ihlali ve yerinden etmeye vurgu

'İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen yerlerin kutsallığının ihlali ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden zorla çıkarılmasını' kınayan Bin Ferhan, uluslararası toplumu 'bu tehlikeli tırmanışa son verme sorumluluğunu yerine getirmeye, askeri operasyonları durdurmak için acilen harekete geçmeye ve iki devletli çözüme dayalı barış müzakerelerini yeniden canlandırmaya' çağırdı.

Suudi Prens Faysal bin Ferhan, bu açıklamaları, Gazze'deki silahlı örgütlerle İsrail arasındaki savaşın 7. gününde 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen düzenlediği video yoluyla toplantının açılışında yaptı.