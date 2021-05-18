Lübnan Dışişleri Bakanı'nın IŞİD destekçiliğiyle suçladığı Körfez'i teskin için Cumhurbaşkanı Aun devreye girdi

Lübnan'a para musluklarını kesen Körfez krallıklarının IŞİD'in yükselişindeki rolüne işaret eden Dışişleri Bakanı Vehbe'ye Cumhurbaşkanı Aun'dan "Kişisel görüşü, devletin resmi görüşü değil" düzeltmesi geldi. Hizbullah destekli Aun, 'kardeş Körfez ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme kararlılığını' dile getirdi.

Tarihinin en büyük ekonomik krizinin içindeyken geleneksel hükümet kurulamaması kriziyle uğraşan ve yanıbaşındaki İsrail-Hamas savaşının topraklarına sıçraması riskiyle karşı karşıya olan Lübnan'da, Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin Körfez'deki Arap krallıklarını eleştirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Mişel Aun devreye girdi.

'Bu nasıl sevgi, dostluk, kardeşlik?'

Yeni kriz, Vehbe'nin bir TV röportajında, Körfez krallıklarının IŞİD'in Irak ve Suriye'deki yükselişinden sorumlu olduğu gerçeğine işaret etmesiyle ortaya çıktı.

El Hurra'ya konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı, isim vermeden "Sevgi, dostluk, kardeşlik ehli ülkeler bize IŞİD'i getirdi" dedi.

Lübnan'ın dinsel-mezhepsel siyasi yapılanmasının Sünni ayağının destekçileri ve önemli bağışçıları olan Körfez krallıkları, son dönemde Beyrut'ta İran destekli Şii örgüt Hizbullah'ın siyasi ağırlığını koyması karşısında tam da en ihtiyaç duyulan dönemde para musluklarını kısmış durumda.

Aun'dan Körfez'e binbir iltifat

Vehbe'nin röportajının Körfez'de yarattığı homurtuyu susturmak için Twitter'da açıklama yapan Aun, 'Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin kişisel görüşü olduğunu ve Lübnan devletinin resmi politikasını yansıtmadığını' söyledi.

'Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri hakkında yapılan saldırgan açıklamaları reddettiğini' vurgulayan Aun, 'Lübnan'ın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini her alanda sürdürme ve güçlendirme konusunda kararlı olduğunu' dile getirdi.

Hizbullah'ın desteğiyle seçilmiş olan cumhurbaşkanı, 'Körfez'le kardeşçe ilişkileri' övdü.

Vehbe de 'sözlerinin yanlış yansıtıldığını' savundu.

Hariri: Bir bu eksikti

Aile servetini borçlu olduğu Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından esir alınma deneyimi yaşayan Sünni blok lideri Saad Hariri ise "Sanki ülkenin içinde boğulduğu krizler ve çektiği boykot yeterli değilmiş gibi" tepkisini gösterdi.

Eski Başbakan Hariri'nin bakan atamalarıyla ilgili siyasi anlaşmazlıklar aşılırsa yeniden başbakan olması beklenirken, Fransa gibi Batılı bağışçı ülkeler Lübnan'a mali yardımları serbest bırakmak için acı ekonomik reformları uygulayacak teknokratlar hükümeti kurulması şartını koşuyor.