Hamas'tan Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler karşısındaki tutumuna ilişkin açıklama

Hamas'ın siyasi büro yetkililerinden Hüsam Badran, Gazze Şeridi'ndeki gerilimi azaltma çabaları sarf eden Rusya'nın rolünden memnuniyet duyduklarını söyledi. İsrail'in ateşkes için koşul sunmadığını ve zaten buna hakkı olmadığını vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Badran, Rusya ve Çin'in Filistin sorununda ve Filistin halkının hakları konusunda adil bir tutum sergilediğini belirtti.

Badran, "Hamas, başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere davamıza ve halkımıza siyasi ve diplomatik destek veren bölgedeki ülkelerle ve Arap ülkeleriyle işbirliği yaparak siyonist saldırganlığı durdurmak için çaba sarf eden ve girişimlerde bulunan Rusya'nın rolünü takdir ediyor" dedi.

Hamas'ın ABD'nin tutumunu dikkate almadığını kaydeden Badran, zira ABD'nin Filistin halkına yönelik saldırganlıkta İsrail'in partneri olduğunu, işgalci devletin ana sponsoru olduğunu, Gazze'deki çocukların öldürülmesi için İsrail'e silah tedarik ettiğini vurguladı.

'İsrail, kendi saldırganlığını sonlandırmak için bize koşul sunamaz'

Bu arada Badran, İsrail'in ateşkes için Hamas'a koşullarını sunmadığını ve böyle bir hakka sahip olmadığını belirtti.

Badran, "İşgalcilerin koşullarını kabul etmeyeceğiz. İşgalci devlet, saldırgan taraftır ve ona karşı koymak kahramanlıktır. Düşmanın kendi saldırganlığını sonlandırmak için bize koşul sunma hakkı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın siyasi temaslarının saldırıların ilk saatlerinden beri sürdüğünün ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin bu temaslardan sorumlu olduğunun altını çizen Badran, ateşkes için çabalayan ana müzakerecilerin Mısır, BM, Katar ve diğer ülkeler olduğunu ekledi.