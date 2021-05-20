İsrailli aşırı sağcılar, Filistinlilere saldırıları organize etmek için gizli gruplar kuruyor

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, İsraillilerle Filistinliler arasında yaşanan sokak savaşlarında da artış yaşandı.

Konuyla ilgili yapılan son araştırmada ise, İsrailli aşırı sağcıların Filistinlilere yönelik saldırıları organize etmek amacıyla gizli gruplar kurdukları ortaya çıkarıldı.

'Araplara ölüm'

Sky News'in haberine göre, İsrailli gruplara ait olduğu tespit edilen 'Savaş grubu' ve 'Araplara ölüm' gibi gruplar Telegram tarafından tespit edilip kapatılmıştı.

Geçen hafta ülkenin Bat-Yam bölgesinde bir Filistinlinin aracından çıkarılarak linç edilmesinin de söz konusu gruplarda planlandığı belirlendi.

Aşırı sağcıların yer aldığı gruplardan biri olan 'Sivil Ordu' isimli Telegram grubunun da, kapatılmadan önce 6 bin üyeye ulaştığı tespit edilmişti.

Gruplarda yer alan kişiler, kullanıcı adı olarak 'Araplara ölüm' ve 'Öldürülen her Arap bizim için bayramdır' gibi isimleri seçiyor.

Söz konusu gruplarda yer alan kullanıcılardan biri, öldürülen bir Filistinlinin cansız bedenini grupta payaşırken, gruplarda Araplara ait dükkanlar fişlendiği ve 'camileri yakma' çağrılarında bulunulduğu belirlendi.

בת ים- הריסת חנות בבעלות ערבית pic.twitter.com/icYzc25jYJ — Rachel (@Rachel12042155) May 12, 2021

​Telegram'la birlikte Facebook ve WhatsApp üzerinden de örgütlenen bazı grupların, aşırı sağcı 'Otzma Yehudit' (Yahudi Gücü) partisiyle ilişkili olduğu görülüyor. Hem İbranice, hem de İngilizce paylaşımların yapıldığı grupta, İsrailliler için silah taşımanın 'legal olduğu' belirtildi.

Silahı olanları çatışmaya çağırıyorlar

Gruplarda, silahı olan Yahudilerin çatışma bölgelerine çağırıldığı da tespit edildi:

"Lod'da yaşayıp silahı olan herkesin en kısa sürede Yahudi hayatlarının kurtarılmasına yardım etmek üzere gelmeleri yönünde çağrı yapılıyor. Sadece silahı olanlar."

Sky News'in tespit edip Facebook'a bildirdiği bazı gruplar ise kapatıldı.

Öte yandan, şiddet eylemlerinde İsrail'in Beitar Jerusalem takımının taraftar grubu 'La Familia-Araplara ölüm'ün de aktif bir şekilde yer aldığı tespit edildi ve Telegram grupları kapatıldı.

Geçen hafta da, İsrailli bir gazeteci, ekibinin Lod şehrinde La Familia tarafından fiziksel saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Sky News La Familia

La Familia bağlantılı çoğu gruba yönetici izniyle girilebiliyor. Ancak, katılıma açık olan gruplarda da kullanıcılara katılma çağrısında bulunuluyor:

"Arkadaşlar, açık bir grup açtık. Malzeme edinmek, yer ve zaman öğrenmek gibi konularda bilgi almak isteyen herkes katılabilir."

Bir diğer gizli gruba ise 4 adımlı bir eylemler sistemi ile alındığı öğrenildi ve üyelerden, saati ve yeri kanıtlayacak şekilde fotoğraf yüklemeleri ve İbranice dilinde İsrail'i desteklediklerini anlatan bir video ile mektup göndermeleri istendi.

'Nefret içerikleri için özel ekiplerimiz var'

Sky News'a açıklama yapan bir Facebook sözcüsü ise, "Platformlarımızda nefrete veya şiddete teşvik edilmeye müsamaha göstermiyoruz. Ana dili Arapça ve İbranice konuşanlardan oluşan, sahadaki durumu yakından izleyen ve kurallarımızı ihlal eden içeriklerin ve hesapların mümkün olan en kısa sürede kaldırıldığından emin olmak için çalışan özel ekiplerimiz var" dedi.

Telegram ise, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.