Kayıt
12:20 20 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya: Son derece endişeliyiz, Filistin ve İsrail, BMGK kararlarına dayanan bir çözüm bulmalı

    İsrailli aşırı sağcılar, Filistinlilere saldırıları organize etmek için gizli gruplar kuruyor

    © AP Photo / Khalil Hamra
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1044485168_0:0:3090:1740_1200x675_80_0_0_b71e66ab4a247c0c387bc004ea6f70d4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202105201044549076-israilli-asiri-sagcilar-filistinlilere-saldirilari-organize-etmek-icin-gizli-gruplar-kuruyorlar/

    İsrailli aşırı sağcıların, ülkede yaşanan çatışmalar sırasında sosyal medya uygulamaları üzerinden gizli gruplar kurarak Filistinlilere yönelik saldırıları organize ettikleri öğrenildi.

    İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, İsraillilerle Filistinliler arasında yaşanan sokak savaşlarında da artış yaşandı. 

    Konuyla ilgili yapılan son araştırmada ise, İsrailli aşırı sağcıların Filistinlilere yönelik saldırıları organize etmek amacıyla gizli gruplar kurdukları ortaya çıkarıldı. 

    'Araplara ölüm'

    Sky News'in haberine göre, İsrailli gruplara ait olduğu tespit edilen 'Savaş grubu' ve 'Araplara ölüm' gibi gruplar Telegram tarafından tespit edilip kapatılmıştı. 

    Geçen hafta ülkenin Bat-Yam bölgesinde bir Filistinlinin aracından çıkarılarak linç edilmesinin de söz konusu gruplarda planlandığı belirlendi. 

    Aşırı sağcıların yer aldığı gruplardan biri olan 'Sivil Ordu' isimli Telegram grubunun da, kapatılmadan önce 6 bin üyeye ulaştığı tespit edilmişti. 

    Gruplarda yer alan kişiler, kullanıcı adı olarak 'Araplara ölüm' ve 'Öldürülen her Arap bizim için bayramdır' gibi isimleri seçiyor.

    Söz konusu gruplarda yer alan kullanıcılardan biri, öldürülen bir Filistinlinin cansız bedenini grupta payaşırken, gruplarda Araplara ait dükkanlar fişlendiği ve 'camileri yakma' çağrılarında bulunulduğu belirlendi. 

    ​Telegram'la birlikte Facebook ve WhatsApp üzerinden de örgütlenen bazı grupların, aşırı sağcı 'Otzma Yehudit' (Yahudi Gücü) partisiyle ilişkili olduğu görülüyor. Hem İbranice, hem de İngilizce paylaşımların yapıldığı grupta, İsrailliler için silah taşımanın 'legal olduğu' belirtildi. 

    Silahı olanları çatışmaya çağırıyorlar

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    İsrail polisinden Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırı
    Gruplarda, silahı olan Yahudilerin çatışma bölgelerine çağırıldığı da tespit edildi: 

    "Lod'da yaşayıp silahı olan herkesin en kısa sürede Yahudi hayatlarının kurtarılmasına yardım etmek üzere gelmeleri yönünde çağrı yapılıyor. Sadece silahı olanlar."

    Sky News'in tespit edip Facebook'a bildirdiği bazı gruplar ise kapatıldı. 

    Öte yandan, şiddet eylemlerinde İsrail'in Beitar Jerusalem takımının taraftar grubu 'La Familia-Araplara ölüm'ün de aktif bir şekilde yer aldığı tespit edildi ve Telegram grupları kapatıldı. 

    Geçen hafta da, İsrailli bir gazeteci, ekibinin Lod şehrinde La Familia tarafından fiziksel saldırıya uğradığını açıklamıştı. 

    Sky News
    La Familia

    La Familia bağlantılı çoğu gruba yönetici izniyle girilebiliyor. Ancak, katılıma açık olan gruplarda da kullanıcılara katılma çağrısında bulunuluyor: 

    "Arkadaşlar, açık bir grup açtık. Malzeme edinmek, yer ve zaman öğrenmek gibi konularda bilgi almak isteyen herkes katılabilir."

    Bir diğer gizli gruba ise 4 adımlı bir eylemler sistemi ile alındığı öğrenildi ve üyelerden, saati ve yeri kanıtlayacak şekilde fotoğraf yüklemeleri ve İbranice dilinde İsrail'i desteklediklerini anlatan bir video ile mektup göndermeleri istendi.

    'Nefret içerikleri için özel ekiplerimiz var'

    Sky News'a açıklama yapan bir Facebook sözcüsü ise, "Platformlarımızda nefrete veya şiddete teşvik edilmeye müsamaha göstermiyoruz. Ana dili Arapça ve İbranice konuşanlardan oluşan, sahadaki durumu yakından izleyen ve kurallarımızı ihlal eden içeriklerin ve hesapların mümkün olan en kısa sürede kaldırıldığından emin olmak için çalışan özel ekiplerimiz var" dedi. 

    Telegram ise, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    Etiketler:
    WhatsApp, Telegram, Facebook, grup, Çatışma, Filistin, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç İsa Şahintürk, Kadıköy Sahili'nde Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. İsa Şahintürk, Günden güne oltayla avladığımız balıklar azaldığı için dalış yapıyorum. Hem su altı canlılarını inceliyorum hem de dalış yaparak balık avlıyorum dedi.
    Deniz dibini saran 'deniz salyası' görüntülendi: 'Yüzeye çıkan salyalar, dipte bulunanların sadece yüzde beşi'
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının arasındaki fark nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet