Suriye'de ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı

ABD liderliğinde Irak ve Suriye topraklarında gerçekleştirilen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun sözcüsü Wayne Marotto, Suriye'deki ABD petrol sahasına çok sayıda roketle saldırı düzenlendiğini, saldırıda yaralanan olmadığını doğruladı.

ABD güçlerinin bulunduğu, Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Ömer'e Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Günün erken saatlerinde gerçekleşen saldırıda, roketlerin Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde bulunan ABD askeri üssünün hedef alındığı belirtildi.

Doğal Kararlılık Operasyonu'nun sözcüsü Marotto, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk rapor: Yerel saatle yaklaşık 19:44'te Suriye'deki ABD Kuvvetleri birden fazla roketle saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021

​Maratto, "Herhangi bir yaralanma yok ve mevcut hasar değerlendiriliyor. Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda gerekli güncellemeleri sağlayacağız" diye ekledi.