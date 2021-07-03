'Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı'

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari geminin silahlı saldırıya uğradığını ve gemide yangın çıktığını bildirdi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e ait ticari bir gemide silahlı saldırı sonrası yangın çıktığı ifade edildi.

Söz konusu geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) doğru yol almadan önce Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda demirlediği bilgisi verilen haberde, saldırının henüz kimse tarafından üstlenilmediği belirtildi.

المصادر للميادين: السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) July 3, 2021

Haberde, "Bu olayın, İsrail'in bir insansız hava aracıyla Tahran'ın batısında saldırı düzenlediğine dair ortaya atılan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekiyor" ifadelerine yer verildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise Hint Okyanus'unda saldırıya uğrayan geminin İsrailli bir iş insanına ait olduğunu doğruladı.

Israeli official confirms the ship which was attacked in the Indian ocean is owned by an Israeli businessman — Barak Ravid (@BarakRavid) July 3, 2021

​