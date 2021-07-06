Irak'ta Ayn el-Esad üssüne roketli saldırı

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn el-Esad üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 14.45'te Ayn el-Esad üssüne üç roketle saldırı düzenlendi. Roketler üssün çevresine düştü. Herhangi bir yaralanma ve hasar yok" ifadelerini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından yapıldığına veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin bilgi aktarmadı.