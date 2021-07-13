Suudi Arabistan ve Umman'dan İran'a karşı işbirliği anlaşması

Suudi Arabistan ve Umman'ın, İran'ın nükleer ve füze dosyasına karşı işbirliği yapılması konusunda anlaştığı bildirildi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Suudi Arabistan ziyaretinin sona ermesinin ardından iki ülke ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan ve Umman'ın bölgenin istikrarsızlığa neden olan tüm faaliyetlerden uzaklaştırılması için İran'ın nükleer ve füze dosyasına ilişkin 'ciddi ve etkili' işbirliği yapılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

İki ülkenin, Yemen krizinin Körfez girişimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı barış girişimi temelinde kapsamlı bir siyasi çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, iyi komşuluk, BM kararları ve uluslararası meşruiyet ilkelerine vurgu yapıldı.

OPEC dışı üreticilerin istikrarı sağlamaya yönelik çabalarına övgü

Açıklamada, petrol piyasalarındaki istikrarın desteklenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Koronavirüs salgınının yeni dalgalarının petrol piyasasına etkilerine de değinilen açıklamada, 'salgının yeni dalgaları nedeniyle talebin azalmasına rağmen OPEC+ grubunun piyasadaki istikrarı sağlamaya yönelik çabalarından' övgüyle söz edildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasında 'Suudi Arabistan-Umman Koordinasyon Konseyi' kurulmasına yönelik de bir protokol imzalandığı bilgisine yer verildi.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından 11 Ocak 2020'de onun yerine gelen Heysem bin Tarık, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

İki günlük ziyaret için dün Suudi Arabistan'a gelen Sultan Heysem, ülkenin kuzeyindeki Neom Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz'le görüşmüştü.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said de göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini 11 Aralık 1971'de Suudi Arabistan'a yapmıştı.

11 yıl sonraki ilk ziyaret

Sultan Heysem'in ziyareti, Umman'dan Suudi Arabistan'a liderler düzeyinde 11 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said, son olarak 29 Mayıs 2010'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman ise geçen yıl Sultan Kabus'un vefatı dolayısıyla taziye amaçlı Umman'ın başkenti Muskat'ı ziyaret etmişti.