BAE'nin İsrail Büyükelçiliği, Tel Aviv'de açıldı

Açlış kurdelesini İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile BAE Büyükelçisi Muhammed Mahmud el Haca birlikte kesti.

Haca, törende yaptığı konuşmada, "Bu büyükelçilik sadece diplomatlar için bir ikametgah değil aynı zamanda aramızdaki ilişki kurma, ortaklık ve diyaloğu güçlendirme misyonumuza da temel teşkil edecek" dedi.

لحظة تاريخية. عزف النشيد الإماراتي الوطني في قلب تل أبيب خلال حفل تدشين سفارة #الإمارات لدى #إسرائيل 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/tLkj0wBCJW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise BAE bayrağını, Tel Aviv semalarında görmenin geçmişte uzak bir rüya gibi göründüğünü, bugün ise gerçek haline geldiğini söyledi.

Herzog, büyükelçiliğin açılışının sadece BAE-İsrail ilişkilerinde değil Ortadoğu'nun tamamı için önemli bir adım olduğunu savundu.

حفل تدشين سفارة #الإمارات لدى #إسرائيل صباح اليوم. لحظة تاريخية اخرى في قطار السلام 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/lfdSsghqy5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

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İsrail'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki büyükelçiliği 29 Haziran'da hizmete girmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Filistin tarafı ise Filistin-İsrail meselesine adil bir çözüm bulunmadan BAE’nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşmesine tepki göstermişti.