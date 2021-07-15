Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi: Rus deniz üssü anlaşması nedeniyle ABD'nin baskısını hissetmiyoruz

Sputnik'e verdiği demeçte ABD'nin Sudan'ın Rus deniz üssü kurulmasıyla ilgili kararına nüfuz edebileceği yönündeki açıklamaların sorulması üzerine Mehdi, "Biliyorum, biliyorum ancak bu doğru değil. Biz tamamen bağımsızız ve sadece Sudanlıların çıkarlarına, askeri ve sivil çıkarlarımıza göre hareket ediyoruz" dedi.

Mehdi, Sudan'ın bu konuda ABD de dahil çeşitli ülkelerden baskı hissedip etmediği sorusuna olumsuz yanıt verdi.

'Biz, bedeli vatandaşlarımızın kanıyla ödeyen devrimin hükümetiyiz'

Sudan'ın Rus deniz üssü kararı nedeniyle dış baskı hissetmediğinin altını çizen Mehdi, 2018 yılındaki siyasi olaylara ve 2019 yılındaki darbeye dikkat çekerek, "Biz halkın hükümetiyiz. Biz, bedeli gençlerimizin ve vatandaşlarımızın kanıyla ödenen devrimin hükümetiyiz. Şu anda ise uluslararası toplumla ilişkilerimiz yalnızca Sudan'ın çıkarına olacak şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Sudan ile Rusya arasında yapılan anlaşma geçen yılın kasım ayında duyurulmuştu.

25 Haziran'da Rusya hükümetinin Sudan'la imzalanan Kızıldeniz'de Rusya'ya ait bir deniz üssü kurulmasına yönelik anlaşmanın onay sürecini başlattığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında kurulacak deniz üssündeki maksimum personel sayısının 300 kişiyi geçmemesi ve aynı anda dörtten fazla Rus gemisinin demirlememesi kararlaştırılmıştı.