Ben & Jerry’s Yahudi yerleşimlerinde dondurma satmayı bitirme kararı aldı: Netanyahu ABD'li markayı boykot çağrısı yaptı

İsrail'de en sevilen dondurma markası olan ABD'li Ben & Jerry’s, İsrail'in işgal edip Yahudi yerleşimleriyle donattığı Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurdu. Başbakan Bennett "Başka çok dondurma var, ama bir tane İsrail devleti var" derken, selefi "Artık biz İsrailliler hangi dondurmayı almayacağımızı biliyoruz" çağrısı yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik 'apartheid' diye eleştirilen politikalarına karşı tavır alınması çağrıları, beklenmedik bir yerden karşılık buldu. İsrail'de en sevilen dondurma markalarının başında gelen ABD'li Ben & Jerry’s, İsrail'in işgal edip Yahudi yerleşimleriyle donattığı Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurdu.

Merkezi ABD'nin Vermont eyaletine bağlı South Burlington kentinde bulunan Ben&Jerry's dondurma şirketinin yazılı açıklamasında, işgal altındaki Filistin topraklarında satış yapmanın kendi değerleriyle uyuşmadığı ve Ben&Jerry's sevenlerle ortaklarının bu yöndeki endişelerine kulak verildiği belirtildi.

1.5 yıl sonra hayata geçecek

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki distribütörlerinin 2022 sonunda, yani 1.5 yıl sonra dolacak satış ruhsatlarını yenilemeyeceğini söyleyen Ben&Jerry's, diğer yandan farklı bir düzenlemeye giderek İsrail'de kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3 — Ben & Jerry's (@benandjerrys) July 19, 2021

İsrail'de de fabrikası bulunan ABD'li dondurma şirketinin 'İşgal Edilen Filistin Bolgesi' diye adlandırdığı Bati Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde dondurma satışını durdurma kararına ilk tepki yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan geldi.

"Başka çok dondurma var, ama bir tane İsrail devleti var" diyen Başbakan Bennett şöyle devam etti:

"Ben&Jerry's kendisini İsrail karşıtı bir dondurma olarak markalaştırmaya karar verdi. Bunun ahlaken yanlış karar olduğu kadar iş dünyası bakımından da hata olacağına inanıyorum. Terör adalarıyla çevrili bir demokrasi olan İsrail'i boykot etmek, tam bir yoldan çıkmayı yansıtıyor. İşe yaramayan ve yaramayacak olan İsrail'e yönelik boykotla tüm gücümüzle savaşacağız."

גלידות יש הרבה, מדינה - יש לנו רק אחת.



בן אנד ג׳ריס החליטה למתג את עצמה כגלידה אנטי-ישראלית.

זו החלטה שגויה מוסרית ואני מאמין שתתברר גם כשגויה עסקית.

החרם על ישראל- דמוקרטיה מוקפת איי טרור - משקף אובדן דרך מוחלט.

החרם לא עובד ולא יעבוד ונילחם בו בכל הכח. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 19, 2021

İsrail'de 2 yıl içinde 4. kez yapılan marttaki erken seçimin ardından haziran ortasında 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybeden, ama iktidarın peşini bırakmayacağına dair her türlü sinyali veren Benyamin Netanyahu ise daha ileri giderek ABD'li dondurma şirketinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in en uzun süre başbakanlık yapmış siyasetçisi, "Artık biz İsrailliler hangi dondurmayı almayacağımızı biliyoruz" diyerek İsrail yurttaşlarını Ben&Jerry's tüketmemeye çağırdı.

Now we Israelis know which ice cream NOT to buy 🇮🇱💪 https://t.co/j7VNpIWX0f — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 19, 2021

Şirketin İsrail uzantısı: Dondurma siyasetin parçası değildir

ABD'li dondurma şirketinin İsrail'deki uzantısı da kararı kınayarak, markanın bağlı olduğu dev şirket Unilever'in emsali olmayan bir eylemde bulunmasını eleştirdi. "Dondurma siyasetin parçası değildir" denilen açıklamada, İsrail hükümeti ile İsrailli tüketicilere "İsrail'in boykot edilmesine izin vermeyin" çağrısı yapıldı.

Unilever: Biz karışmayız

Bunun üzerine açıklama yapan Unilever, 'İsrail-Filistin ihtilafının çok karmaşık ve hassas bir durum olduğunu, ancak İsrail'deki varlığını devam ettirmeye kesinkes kararlı olduğunu' söyledi. Bununla birlikte Ben & Jerry's ile yaptığı satın alma anlaşmasının parçası olarak, 'her zaman markanın ve bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonu hakkında karar alma hakkını tanıdığını' belirtti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla Yahudi yerleşimi bulunuyor. BM kararları ve uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşimleri yasadışı kabul ediliyor.