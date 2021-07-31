Irak'ta IŞİD saldırısında 1 asker hayatını kaybetti

Irak'ın doğusundaki bir güvenlik noktasına IŞİD militanları tarafından düzenlenen saldırıda bir Irak askerinin öldüğü ve bir askeri aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Iraklı güvenlik güçlerinin aktardığı bilgiye göre, başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Diyala kentine bağlı Celevla beldesindeki askeri güvenlik noktasına IŞİD militanları tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Irak ordusundan bir askerin yaşamını yitirdiği ve bir askeri aracın zarar görerek kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

IŞİD militanlarının bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.