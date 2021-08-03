İsrail'de Kovid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 818 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun, yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi. Virüs nedeniyle dün sabahtan bu yana 15 kişinin hayatını kaybettiği, hastalardan 221'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Salgının yeniden hız kazanması ülkede endişeye yol açıyor. İsrail kabinesi, salgınla mücadelede alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün toplanacak.

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu dile getiriliyor.

Israel has one of the highest vaccination rates in the world...



'The prime minister is also considering to impose new lockdowns during the holidays in September.'https://t.co/ACwUvUELeu — OzGayPatriot 🇦🇺 (@AusAntiLeft) August 3, 2021

​