MHP, seçim ittifakı komisyonu üyelerini belirledi

AK Parti ile MHP arasında uyum yasaları ve ittifak çalışmaları için kurulacak komisyonun MHP'li üyeleri belli oldu.

MHP'nin AK Parti ile görüşmeleri yürütecek ittifak komisyonunun üyeleri Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu oldu.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri arasında yer alıyordu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dün yaptığı açıklamada MHP ile seçim ittifakı için 3'er kişiden oluşan ortak bir komisyon oluşturulacağını belirtmişti. Komisyon ittifak için yapılacak düzenlemeleri ve uyum yasalarını ele alacak.