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    CHP mitingi

    CHP'li 48 milletvekilinden 7 maddelik tüzük bildirisi

    © AFP 2018/
    Politika
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    CHP'nin bu hafta sonu yapılacak tüzük kurultayı öncesi, 48 milletvekili ortak bildiri yayınladı. CHP Genel Merkezi'nin kurultay sürecindeki tavrını eleştiren milletvekilleri, taleplerini 7 madde halinde sıraladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Evrim Aydın
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    CHP'li 48 milletvekili 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak Tüzük Kurultayı için ortak bildiri yayınladı. Genel merkez yönetiminin tüzük kurultayına giderken izlediği yolu eleştiren CHP milletvekilleri, "Tüzük Kurultayı'na giderken süreç de önerilen taslak da ülkemizin demokrasi mücadelesinin ihtiyaç duyduğu adımları da örgütümüzün demokratikleşme beklentilerini de dikkate almamıştır Partinin tüzüğü de dahil olmak üzere, bütün temel karar süreçlerinde etkin olmak, parti üyelerimizin sorumluluğu ve demokratik hakkıdır" dedi.

    'ÜYESİNE İNANMAYAN BİR ANLAYIŞA İZİN VERMEYECEĞİZ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Murat Kula
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    Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, CHP'li seçmenlere de seslenen milletvekilleri  şu ifadeleri kullandı:

    "Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüzüğümüzün demokratik bir şekilde oluşması için mücadele vermek, Cumhuriyet Halk Partililer'in iradesine ve söz hakkına sahip çıkmak konusunda kararlıyız."

    7 MADDELİK TALEP LİSTESİ

    İmzacı milletvekilleri, CHP tüzüğünde yapılmasını istedikleri değişiklikleri 7 madde halinde sıraladı. Söz konusu 7 madde şöyle:

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA/ Evrim Aydın
    CHP'li İnce'den tüzük değişikliği için imza kampanyası
    "1. Partinin asıl sahibinin üyeleri olduğu gerçeği ışığında, üyeleri arasında ayrım yapmaksızın tüzüğün tüm üyelerimizin hak ve hukukunu mutlaka koruması sağlanmalıdır.

    2. Tüzük değişikliği ile üyelerimiz partinin her düzeyde adaylarını belirleme konusunda söz sahibi kılınmalıdır.

    3. Partimizin yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) tamamı örgüt iradesinin yansıması olan ve partinin Kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi tarafından seçilmelidir.

    4. Üyelerimizin ve örgütümüzün Parti Meclisi'nde gerçek ve etkin temsilini sağlamak için Parti Meclisi üye sayısı 80'e çıkartılmalı; il Başkanlarımız veya il kongrelerinden seçilerek gelecek örgüt temsilcilerinin Parti Meclisi'ne doğal üye olarak katılması ile bütün il örgütlerimizin temsilde adalet ilkesi doğrultusunda Partimizin karar organında söz sahibi olması sağlanmalıdır.

    5. Partimizin adayları, Siyasi Partiler Yasası'nın yüzde 5 kontenjan sınırlaması dışında, genel ve yerel seçimlerde üyelerin katılımıyla gerçekleşecek önseçimle belirlenmelidir.

    6. Kadınların ve gençlerin siyasette etkin temsili ve katılımını sağlayacak ilerici düzenlemeler yapılmalı, gençlik kotası yaş sınırı 30 olarak kalmalıdır.

    7. Kurultayımız yalnızca Parti Meclisi ve Genel Başkan seçimine indirgenmemeli; partimizin programının, siyasetinin belirlendiği en yüksek organ olarak işletilmelidir."

    PARTİLİLERE ÇAĞRI

    Bildiride ayrıca şu çağrıya yer verildi: "Tüzük Kurultayı sürecinde, partililerimize dayatılan, üyelerimizi ve örgütümüzü hiçe sayan anti-demokratik anlayışa karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak üyelerimizi, örgütlerimizi, parti emekçilerini, yani partimizin asıl sahiplerini partimizin kuruluş felsefesinden ve tarihsel köklerinden koparılmasına izin vermeden, tüm tarihsel birikimine, demokratik geleneğine ve kendi söz haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."

    Açıklamada imzası bulunan milletvekilleri:

    1-Yakup AKKAYA-İstanbul Milletvekili

    2-Mustafa Ali BALBAY-İzmir Milletvekili

    3-Metin Lütfi BAYDAR-Aydın Milletvekili

    4-Tacettin BAYIR-İzmir Milletvekili

    5-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU-Giresun Milletvekili-

    6-Tur YILDIZ BİÇER-Manisa Milletvekili

    7-Erdin BİRCAN-Edirne Milletvekili

    8-Mustafa Hüsnü BOZKURT-Konya Milletvekili

    9-Selin SAYEK BÖKE-İzmir Milletvekili

    10-İlhan CİHANER-İstanbul Milletvekili

    11-Hüseyin ÇAMAK-Mersin Milletvekili

    12-Dursun ÇİÇEK-İstanbul Milletvekili

    13-Mevlüt DUDU-Hatay Milletvekili

    14-Eren ERDEM-İstanbul Milletvekili

    15-Gürsel EROL-Tunceli Milletvekili

    16-Vecdi GÜNDOĞDU-Kırklareli Milletvekili

    17-Namık HAVUTÇA-Balıkesir Milletvekili

    18-Muharrem İNCE-Yalova Milletvekili

    19-Ceyhun İRGİL-Bursa Milletvekili

    20-Niyazi Nefi KARA-Antalya Milletvekili

    21-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU-Bursa Milletvekili

    22-Devrim KÖK-Antalya Milletvekili

    23-Emre KÖPRÜLÜ-Tekirdağ Milletvekili

    24-Serdal KUYUCUOĞLU-Mersin Milletvekili

    25-Mazlum NURLU-Manisa Milletvekili

    26-Bülent ÖZ-Çanakkale Milletvekili

    27-Tanju ÖZCAN-Bolu Milletvekili

    28-Ali ÖZCAN-İstanbul Milletvekili

    29-Haluk PEKŞEN-Trabzon Milletvekili

    30-Durmuş Fikri SAĞLAR-Mersin Milletvekili

    31-Orhan SARIBAL-Bursa Milletvekili

    32-Atila SERTEL-İzmir Milletvekili

    33-Ali ŞEKER-İstanbul Milletvekili

    34-Mustafa TUNCER-Amasya Milletvekili

    35-Şerafettin TURPÇU-Zonguldak Milletvekili

    36-Mehmet TÜM-Balıkesir Milletvekili

    37-Elif DOĞAN TÜRKMEN-Adana Milletvekili

    38-Yaşar TÜZÜN-Bilecik Milletvekili

    39-Gaye USLUER-Eskişehir Milletvekili

    40-Aydın USLUPEHLİVAN-Adana Milletvekili

    41-Akın ÜSTÜNDAĞ-Muğla Milletvekili

    42-Muhammet Rıza YALÇINKAYA-Bartın Milletvekili

    43-Özkan YALIM-Uşak Milletvekili

    44-Necati YILMAZ-Ankara Milletvekili

    45-Ali YİĞİT-İzmir Milletvekili

    46-Candan YÜCEER-Tekirdağ Milletvekili

    47-Kemal ZEYBEK-Samsun Milletvekili

    48- Zeynep Altıok-İzmir Milletvekili

    Etiketler:
    Tüzük kurultayı, CHP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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