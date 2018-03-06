CHP'li 48 milletvekilinden 7 maddelik tüzük bildirisi

'ÜYESİNE İNANMAYAN BİR ANLAYIŞA İZİN VERMEYECEĞİZ'
"Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüzüğümüzün demokratik bir şekilde oluşması için mücadele vermek, Cumhuriyet Halk Partililer'in iradesine ve söz hakkına sahip çıkmak konusunda kararlıyız."
7 MADDELİK TALEP LİSTESİ
İmzacı milletvekilleri, CHP tüzüğünde yapılmasını istedikleri değişiklikleri 7 madde halinde sıraladı. Söz konusu 7 madde şöyle:
2. Tüzük değişikliği ile üyelerimiz partinin her düzeyde adaylarını belirleme konusunda söz sahibi kılınmalıdır.
3. Partimizin yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) tamamı örgüt iradesinin yansıması olan ve partinin Kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi tarafından seçilmelidir.
4. Üyelerimizin ve örgütümüzün Parti Meclisi'nde gerçek ve etkin temsilini sağlamak için Parti Meclisi üye sayısı 80'e çıkartılmalı; il Başkanlarımız veya il kongrelerinden seçilerek gelecek örgüt temsilcilerinin Parti Meclisi'ne doğal üye olarak katılması ile bütün il örgütlerimizin temsilde adalet ilkesi doğrultusunda Partimizin karar organında söz sahibi olması sağlanmalıdır.
5. Partimizin adayları, Siyasi Partiler Yasası'nın yüzde 5 kontenjan sınırlaması dışında, genel ve yerel seçimlerde üyelerin katılımıyla gerçekleşecek önseçimle belirlenmelidir.
6. Kadınların ve gençlerin siyasette etkin temsili ve katılımını sağlayacak ilerici düzenlemeler yapılmalı, gençlik kotası yaş sınırı 30 olarak kalmalıdır.
7. Kurultayımız yalnızca Parti Meclisi ve Genel Başkan seçimine indirgenmemeli; partimizin programının, siyasetinin belirlendiği en yüksek organ olarak işletilmelidir."
PARTİLİLERE ÇAĞRI
Bildiride ayrıca şu çağrıya yer verildi: "Tüzük Kurultayı sürecinde, partililerimize dayatılan, üyelerimizi ve örgütümüzü hiçe sayan anti-demokratik anlayışa karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak üyelerimizi, örgütlerimizi, parti emekçilerini, yani partimizin asıl sahiplerini partimizin kuruluş felsefesinden ve tarihsel köklerinden koparılmasına izin vermeden, tüm tarihsel birikimine, demokratik geleneğine ve kendi söz haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz."
Açıklamada imzası bulunan milletvekilleri:
1-Yakup AKKAYA-İstanbul Milletvekili
2-Mustafa Ali BALBAY-İzmir Milletvekili
3-Metin Lütfi BAYDAR-Aydın Milletvekili
4-Tacettin BAYIR-İzmir Milletvekili
5-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU-Giresun Milletvekili-
6-Tur YILDIZ BİÇER-Manisa Milletvekili
7-Erdin BİRCAN-Edirne Milletvekili
8-Mustafa Hüsnü BOZKURT-Konya Milletvekili
9-Selin SAYEK BÖKE-İzmir Milletvekili
10-İlhan CİHANER-İstanbul Milletvekili
11-Hüseyin ÇAMAK-Mersin Milletvekili
12-Dursun ÇİÇEK-İstanbul Milletvekili
13-Mevlüt DUDU-Hatay Milletvekili
14-Eren ERDEM-İstanbul Milletvekili
15-Gürsel EROL-Tunceli Milletvekili
16-Vecdi GÜNDOĞDU-Kırklareli Milletvekili
17-Namık HAVUTÇA-Balıkesir Milletvekili
18-Muharrem İNCE-Yalova Milletvekili
19-Ceyhun İRGİL-Bursa Milletvekili
20-Niyazi Nefi KARA-Antalya Milletvekili
21-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU-Bursa Milletvekili
22-Devrim KÖK-Antalya Milletvekili
23-Emre KÖPRÜLÜ-Tekirdağ Milletvekili
24-Serdal KUYUCUOĞLU-Mersin Milletvekili
25-Mazlum NURLU-Manisa Milletvekili
26-Bülent ÖZ-Çanakkale Milletvekili
27-Tanju ÖZCAN-Bolu Milletvekili
28-Ali ÖZCAN-İstanbul Milletvekili
29-Haluk PEKŞEN-Trabzon Milletvekili
30-Durmuş Fikri SAĞLAR-Mersin Milletvekili
31-Orhan SARIBAL-Bursa Milletvekili
32-Atila SERTEL-İzmir Milletvekili
33-Ali ŞEKER-İstanbul Milletvekili
34-Mustafa TUNCER-Amasya Milletvekili
35-Şerafettin TURPÇU-Zonguldak Milletvekili
36-Mehmet TÜM-Balıkesir Milletvekili
37-Elif DOĞAN TÜRKMEN-Adana Milletvekili
38-Yaşar TÜZÜN-Bilecik Milletvekili
39-Gaye USLUER-Eskişehir Milletvekili
40-Aydın USLUPEHLİVAN-Adana Milletvekili
41-Akın ÜSTÜNDAĞ-Muğla Milletvekili
42-Muhammet Rıza YALÇINKAYA-Bartın Milletvekili
43-Özkan YALIM-Uşak Milletvekili
44-Necati YILMAZ-Ankara Milletvekili
45-Ali YİĞİT-İzmir Milletvekili
46-Candan YÜCEER-Tekirdağ Milletvekili
47-Kemal ZEYBEK-Samsun Milletvekili
48- Zeynep Altıok-İzmir Milletvekili
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