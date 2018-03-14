Çijov: Yeni ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun yaklaşımlarının daha yumuşak olmasını beklemek için nedenimiz yok

Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rex Tillerson yerine atadığı yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yaklaşımının daha yumuşak olmasını ummak için hiçbir nedenleri olmadığını söyledi.

Euronews'e konuşan Çijov "Tillerson'ın halefinin yaklaşımlarının daha yumuşak olmasını beklemek için hiçbir dayanak yok" dedi.

Çijov, Tillerson'ın görevden alınmasının Skripal olayı ile ilgili kullandığı sert sözleriyle bir alakası olmadığını düşündüğünü belirtti.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta evlerinde bilinçlerini kaybetmiş bir şekilde bulundu. İngiltere, ikilinin Rusya'nın geçmişte ürettiği Noviçok isimli sinir gazıyla zehirlenmiş olduğunu iddia etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu. Moskova ise Rusya'nın elindeki tüm zehirli gazları imha ettiğini ve üretimini çoktan durdurduğunu belirtti.

Tillerson da olayla ilgili İngiltere'nin iddialarını desteklemişti.