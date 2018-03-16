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    Meral Akşener

    Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecendeki araştırma sonuçlarını açıkla

    © AA/ Ergün Haktanıyan
    Politika
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla bilelim" dedi. Akşener, Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı tartışmaya açmasına da tepki gösterdi: "Kafasını değiştirse iyi olacak."

    Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Barlas Doğu, Hasan Korkmazcan ve avukat İlke Çakar'dan oluşan Temiz Seçim Platformu üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Platform üyelerinin yaptıkları çalışmaları bütün siyasi partilere takdim etmek üzere ziyarette bulunduklarını belirten Akşener, kendileriyle işbirliklerini kurumsal olarak sürdüreceklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
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    Akşener, bir gazetecinin, ‘Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını takip etmiş olabilirsiniz. İstiklal Marşı bestesinin değişmesini gerektiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Kafasını değiştirse iyi olacak. İki yeni gündem yaratma çalışması. Biz AK Parti Genel Başkanı'nın gündem belirleme çabalarının dışında kalmaya özen gösteriyoruz. Söyleyecek sözü olmayanlar işte böyle gündem çarpıtma noktasına gidiyor. Çünkü ben size soruyum. Siz din anlamında inançlarınızı güncellediniz mi? Dolayısıyla orada bir problem yaşıyor. Şimdi İstiklal Marşı'nın bestesini açtı. Anadolu'da bir söz var, ‘laf söyledi bal kabağı' denir."

    'NASIL SONUÇLAR GELİYOR Kİ İTTİFAK ARAYIŞLARINA GİRDİN?'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, şunları söyledi:

    "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla. Nasıl sonuçlar geliyor ki, nasıl korktun ki, bugün seçime 2 yıla yakın bir süre varken ittifak arayışlarına girdin, ittifaklar yaptın ve her gün başka birşey söyleyerek panik içinde bir durumdasın. Tekrar söylüyorum açıkla anket sonuçlarını bilelim."

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    Etiketler:
    İstiklal Marşı, Seçim anketi, İYİ Parti, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Türkiye
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