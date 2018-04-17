Perinçek'ten erken seçim açıklaması: Kolay gözükmüyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor" dedi. Vatan Partisi'nin seçime hazır olduğunu söyleyen Perinçek, "Bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan Perinçek, partisinin seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Hükümetin ve MHP'nin zor durumda olduğunu belirten Perinçek, seçimin yapılması için bazı yasal şartların olduğunu ifade etti.

Perinçek, "Devlet Bahçeli, 2002 seçimlerinde de ABD emperyalizminin planları ve ABD'nin savaş takvimine göre hemen ortaya atılıp, 2 Kasım 2002'de seçim var diye ilan etmişti. Bu kez yine aynı rolle ortaya çıkıyor. Bununla birlikte seçim takvimiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması, hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmüyor. Henüz uyum yasaları Meclis'ten çıkmış değil. Uyum yasaları çıktıktan sonra, ayrıca siyasal partiler arasında eşitlik olması için zaman gerekiyor. Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor. Her halükârda Vatan Partisi seçime hazır. Şimdiden ilan ediyorum, bu seçimi Tayyip Erdoğan kazanamayacak" dedi.