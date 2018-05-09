Destici: Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri çıkarmaya değil İslam'a doğru yolu bulmaya davet ediyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'da bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildiriye ilişkin, "Biz onları, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri çıkarmaya değil İslam'a doğru yolu bulmaya davet ediyoruz" dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, herkesin farklı inançlara saygı göstermesi gerektiğini, kutsal kitapları değiştirmeye yönelik davranışların toplumlar arasında ayrışmaya neden olacağını söyledi.

Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyenler arasında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğunu hatırlatan Destici, şöyle konuştu: "Şunu bilsinler ki 'Köpekler istedi diye atlar ölmez'. Yani onlar bunu istedi diye Kur'an-ı Kerim'in tek harfine dahi dokunmazlar. Bizler, Allah tarafından yeryüzüne gönderilen bütün ilahi kitaplara ve peygamberlere iman ederiz. Maalesef onların ataları, dedeleri, geçmiş yüzyıllardaki din adamları kendilerine gönderilen kitapları tahrip etmişler. Herhalde onun ezikliğini yaşamaktalar ve aynı şeyi Kur'an-ı Kerim için de akıllarından geçirmektedirler. Kimsenin, Kuran'ı Kerim'i tahrip etmeye gücü yetmez. Kur'an-ı Kerim yeryüzüne gönderilen son ilahi kitaptır. Kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak ve tek bir harfi dahi değişmeden tüm asırlara, çağlara, insanlara hitap etmeye devam edecektir. Biz onları, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri çıkarmaya değil İslam'a, doğru yolu bulmaya davet ediyoruz."

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: İran nükleer anlaşmasından çekiliyoruz, yaptırımlar yeniden geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan ayrılacağı ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağına ilişkin kararını da değerlendiren Destici, "ABD'nin uluslar arası bir anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı kovboyculuktur. Trump, başkan olduğu günden beri kovboyculuk oynamaktadır. Trump, hem kendi halkının çıkarlarını tehlikeye atmakta hem de bütün dünyayı, özellikle de bizim coğrafyamızı kaosa sürüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Destici, Trump'ın İran'ın terör örgütlerini desteklediği yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, "Biz buradan ABD'ye soruyoruz, PKK, PYD, YPG nedir? Bunlara binlerce tır silahı gönderen hangi devlettir? Eğer terörü destekleyen bir devlet aranıyorsa, bunların başında PKK'yı destekleyen ABD gelmektedir" dedi.