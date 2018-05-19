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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Bozdağ'dan İnce'ye 'Gülen' yanıtı: Umarım özür dileme erdemini gösterirsiniz

    © AA /
    Politika
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    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Fethullah Gülen'in iadesine yönelik iddiaları hakkında, "Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz" dedi.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA / Metin Aktas
    Hükümetten İnce'ye: Fethullah Gülen'i usulüne uygun talep ettik
    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İnce'nin iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve 'Yanlış yaptım', der zannettim" ifadesine yer veren Bozdağ, ancak İnce'nin, daha ileri giderek, 'doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini' söylediğini aktardı.

    'ADALET BAKANLIĞI'NA GİDİP BİZZAT BU BELGELERİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ'

    Devletler arası adli yardım talebinin, ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapıldığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

    "Adli yardım isteyen ülke, anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlar, adli yardım istenen ülkenin diline çevirir ve gönderir. Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur. İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz.

    'SİZ, ABD'DEN ARAYANDAN BELGE İSTEDİNİZ Mİ?'

    Muharrem İnce
    © REUTERS / Osman Orsal
    İnce: Amerikalılar, Gülen'in iadesi için usulüne uygun başvuru yapılmadığını söyledi
    Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz. Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce, siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce, siz, ABD'den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye'ye inanmıyorsunuz da ABD'den arayana neden inanıyorsunuz?"

    İNCE TÜRKİYE'NİN GÜLEN'İ ABD'DEN USULÜNE UYGUN İSTEMEDİĞİNİ SAVUNMUŞTU

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir televizyon programında Fethullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği yönündeki iddiasıyla ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklama yaparak, "Türkiye, teröristbaşı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir. Talebinde, herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur. Her şey usule ve anlaşmaya uygundur" ifadelerini kullanmıştı.

    İnce, Bozdağ'ın açıklaması üzerine dün Tekirdağ'daki mitingde "Madem ki usulüne uygun olarak iadesini istediniz, ben bu ülkenin milletvekiliyim, bana bunun belgesini göster. Bugün Amerikalılar tekrar beni aradılar dediler ki; '120 koli gönderdiler bize, çoğunluğu gazete kupürüydü' Hatta diyorlar 'İngilizce tercümesi bile yapılmamış, baştan savma'. Yani iade edilmesini istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Ortaklık var. Yani ey aziz milletim istiyormuş gibi yapıyorlar. Madem istedin ben şimdi bunun belgesini istiyorum" diye konuşmuştu.

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    Etiketler:
    Muharrem İnce, Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen, Türkiye, ABD
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