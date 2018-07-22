İYİ Parti kurucularından Fatih Eryılmaz istifa etti

Eryılmaz, Kayseri milletvekili adayıydı.
İyi partiden istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım— Fatih Eryılmaz (@erylmazfatih38) 22 Temmuz 2018
İYİ Parti'nin kurucularından Fatih Eryılmaz istifa etti. Kayseri milletvekili adayı olan Eryılmaz, istifa ettiğini sosyal medya hasabından duyurdu
Eryılmaz, Kayseri milletvekili adayıydı.
İyi partiden istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım— Fatih Eryılmaz (@erylmazfatih38) 22 Temmuz 2018
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