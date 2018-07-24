İYİ Parti'nin kongre tarihi belli oldu

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığına göre, İYİ Parti'de olağanüstü kongrenin tarihi belirlendi. Kongre 12 Ağustos'ta yapılacak.
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Afyonkarahisar'daki çalıştayda yaşanan olayların ardından Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Parti'nin Divan Kurulu toplantısında kongre tarihinin 12 Ağustos olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, olağanüstü kurultayda ortak imza ile Meral Akşener'i genel başkan adayı olarak göstereceklerini açıklamıştı.
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