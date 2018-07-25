İYİ Partili Çıray: Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok

Çıray, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası görevini bırakma kararı alan ve olağanüstü kurultayda yeniden aday olmama kararının kesin olduğunu söyleyen Akşener'le ilgili olarak, "İkna edeceğiz, başka adayımız yok" dedi.

Çıray, Başkanlık Divanı'nın Akşener'i aday gösterme kararını oybirliğiyle teyit ettiğini söyledi.

Habertürk'ün aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da Akşener için, "Biz onu ikna edeceğiz" ifadesini kullandı.

@iyiparti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sn @meral_aksener i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti. — Aytun Çıray (@AytunCiray) July 25, 2018

​Daha önce aday olmayacağını açıklayan, ancak partilerin ikna etmeye çalıştığı Akşener, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla kararının kesin olduğunu söyleyerek, "İYİ Parti yeni yönetimle yola devam etmeli" demişti.