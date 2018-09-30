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13:06 30 Eylül 2018
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    CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç

    CHP'den kırmızı alarm: Harekete geçiyoruz

    © AA / Emin Gürbüz
    Politika
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    CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, "Milletvekillerimiz, kendi bölgelerinden milletimizle ilgili kırmızı alarm verdiler. Devlete, hukuka karşı hiçbir güven kalmadığının sesinin duyurulmasını istediler. Herkes kendisini ve ailesini kurtarmaya çalışıyor. 'Öyleyse bizler Türkiye için kırmızı alarm veriyor ve harekete geçiyoruz' dediler" ifadesini kullandı.

    CHP'li Engin Özkoç, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda görüşülen konular ve alınan kararları açıkladı.

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    1 Ekim'de başlayacak TBMM çalışmaları öncesinde düzenledikleri kampta durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Özkoç, milletvekillerinin hem kendi bölgeleri hem de yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

    Ortaya çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşmak istediğini dile getiren Özkoç, "Milletvekillerimiz, ülkemizin hızla ayrıştırıldığı konusunda hemfikir olmuşlardır. Ülkemiz tüm dünyadan dışlanan bir ülke haline getirilmektedir. Hatta son şampiyonanın dahi ülkemizdeki hukuksuzluğu ve adaletsizliği, insan haklarını göstererek bize verilmeyişinin çok acı bir tablo olduğunu ifade etmişlerdir. Ülkemiz hızla itibarsızlaştırılmaktadır. Hatta bunun sonuçları doğrultusunda bütün milletvekillerimiz ülkemizin yoksullaştırıldığını ve ülkenin artık bir batma noktasına geldiği konusunda hemfikir olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

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    Özkoç, toplantıda düşüncelerini dile getiren milletvekillerinin görüşlerini aktarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

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    "Şöyle sesleniyorlar tüm Türkiye'ye CHP milletvekilleri. Türkiye yönetilemiyor. Kırmızı alarm. Milletvekillerimiz, kendi bölgelerinden milletimizle ilgili kırmızı alarm verdiler toplantıda. Devlete, yönetime, hukuka karşı hiçbir güven kalmadığının sesinin duyurulmasını istediler. Devlet denetimini Meclis'ten alıp da ABD'ye vermesinin de Türkiye'ye verilebilecek itibarsızlık konusunda son darbe olduğu konusunda hemfikir oldular. Herkes kendisini ve ailesini kurtarmaya çalışıyor Türkiye'de. 'Öyleyse bizler Türkiye için kırmızı alarm veriyor ve harekete geçiyoruz' dediler."

    CHP'nin bundan sonraki süreçte, hiçbir siyasi ayrım yapmadan, birlik ve beraberliğin tesisi için ortak mücadele azmini ülke bütününe yayacağını söyleyen Özkoç, bunun için tüm milletvekillerinin bu akşamdan itibaren yurdun dört bir yanına dağılarak Türk milletiyle buluşacağını ifade etti.

    Özkoç, milletvekillerinin halkla yapacağı buluşmalarda asla ayrıştırıcı bir dil kullanılmayacağına dikkati çekerek "Sorunun Türkiye değil, Türkiye'yi yönetenler olduğu, siyasi ayrım yapmadan milletimize anlatılacaktır. Yerel yönetim seçimlerinin milletimizin ve ülkemizin gidişatının geriye döndürülmesi için bir fırsat olduğunu milletimize anlatacaklardır" dedi.

    Etiketler:
    CHP, Engin Özkoç, Abant
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