CHP'den kırmızı alarm: Harekete geçiyoruz

CHP'li Engin Özkoç, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda görüşülen konular ve alınan kararları açıkladı.
Ortaya çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşmak istediğini dile getiren Özkoç, "Milletvekillerimiz, ülkemizin hızla ayrıştırıldığı konusunda hemfikir olmuşlardır. Ülkemiz tüm dünyadan dışlanan bir ülke haline getirilmektedir. Hatta son şampiyonanın dahi ülkemizdeki hukuksuzluğu ve adaletsizliği, insan haklarını göstererek bize verilmeyişinin çok acı bir tablo olduğunu ifade etmişlerdir. Ülkemiz hızla itibarsızlaştırılmaktadır. Hatta bunun sonuçları doğrultusunda bütün milletvekillerimiz ülkemizin yoksullaştırıldığını ve ülkenin artık bir batma noktasına geldiği konusunda hemfikir olmuşlardır" ifadelerini kullandı.
'SORUN TÜRKİYE DEĞİL, TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLER'
Özkoç, toplantıda düşüncelerini dile getiren milletvekillerinin görüşlerini aktarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:
CHP'nin bundan sonraki süreçte, hiçbir siyasi ayrım yapmadan, birlik ve beraberliğin tesisi için ortak mücadele azmini ülke bütününe yayacağını söyleyen Özkoç, bunun için tüm milletvekillerinin bu akşamdan itibaren yurdun dört bir yanına dağılarak Türk milletiyle buluşacağını ifade etti.
Özkoç, milletvekillerinin halkla yapacağı buluşmalarda asla ayrıştırıcı bir dil kullanılmayacağına dikkati çekerek "Sorunun Türkiye değil, Türkiye'yi yönetenler olduğu, siyasi ayrım yapmadan milletimize anlatılacaktır. Yerel yönetim seçimlerinin milletimizin ve ülkemizin gidişatının geriye döndürülmesi için bir fırsat olduğunu milletimize anlatacaklardır" dedi.
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