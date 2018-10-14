AK Parti, yerel seçimlerde İstanbul için nasıl bir aday aradığını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sapanca'da yapıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Türkiye siyasetinin bir özeti olduğunu aktardı. Son seçimlerde AK Parti İstanbul teşkilatının bütün kademeleriyle yürekten bir çalışma yaptığını gördüklerini aktaran Kurtulmuş, "Bizim teşkilat mensuplarımızın en temel özelliklerinden birisi, bire bir halkımızın gönlüne dokunabilme becerisidir. Bizim beşeri planda yegane gücümüz milletimizdir. Bizim vazifemiz de bu gücü harekete geçirmektir" dedi.
Kurtulmuş, 2019 Yerel Seçimleri ile ilgili olarak da "Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz. Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz" diye konuştu.
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