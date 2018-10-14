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    AK Parti, seçmen, 24 Haziran

    AK Parti, yerel seçimlerde İstanbul için nasıl bir aday aradığını açıkladı

    © REUTERS / Osman Orsal
    Politika
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    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin 2019 Mart yerel seçimlerinde adaylarının 'tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi' olmasına özen gösterdiklerini söyledi. Kurtulmuş, "Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz" dedi.

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 14. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sapanca'da yapıldı.

    AK Parti, seçmen, 24 Haziran
    © REUTERS / Osman Orsal
    AK Parti'nin yerel seçim arayışı: 'Her ile bir Erdoğan'
    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

    Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Türkiye siyasetinin bir özeti olduğunu aktardı. Son seçimlerde AK Parti İstanbul teşkilatının bütün kademeleriyle yürekten bir çalışma yaptığını gördüklerini aktaran Kurtulmuş, "Bizim teşkilat mensuplarımızın en temel özelliklerinden birisi, bire bir halkımızın gönlüne dokunabilme becerisidir. Bizim beşeri planda yegane gücümüz milletimizdir. Bizim vazifemiz de bu gücü harekete geçirmektir" dedi.

    Kurtulmuş, 2019 Yerel Seçimleri ile ilgili olarak da "Adaylarımızın tevazu sahibi, alçak gönüllü, samimi, adil, çalışkan ve liyakat sahibi olmasına özen gösteriyoruz. Milletin değer verdiği, kimsenin adayı değil milletin adayı olmalarına dikkat ediyoruz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    yerel seçim, AK Parti, Numan Kurtulmuş, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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