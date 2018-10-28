TÜSES Genel Sekreteri Keskin, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreteri Muammer Keskin görevinden ayrılarak, Şişli Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu. Keskin, Şişli sakinlerinin belediyede söz, yetki ve karar sahibi olması hedefiyle yola çıktığını söyledi.

Yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye başlarken, İstanbul Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün ardından Muammer Keskin de CHP'den aday adaylığını açıkladı. 'Aktif yurttaş' iradesini yönetimde söz sahibi yapma iddiasıyla adaylığını duyuran Keskin, toplumcu belediyecilik anlayışıyla, belediye yönetiminde saydamlık ve denetim için gerekli olan tüm uygulamaları yerine getirmeyi vaat etti.

Keskin, Kent Konseyi'ni sivil inisiyatifi yansıtan demokratik bir yapıya kavuşturacaklarını, kentte yaşayanların ve kent hakkı savunucularının iradesine dönüştüreceklerini söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, seçilmesi halinde ihalelerin online olarak izlenmesini sağlayacağını söyleyen Keskin, kendisini destekleyenlerle birlikte yaptığı açıklamada, "Örgütümüzün her mensubu ve Şişli'ye gönül veren tüm arkadaşlarımla birlikte Şişli'de rol model olacak bir belediyeciliği egemen kılacağız. Çevre ve iklim politikalarıyla uyumlu, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, ayrımcılıkla mücadele eden, dezavantajlı grupları dikkate alan, boş zamanları değerlendiren, spor ve eğlenceyi ihmal etmeyen bir ‘Şişli Yaşam Planı' oluşturacağız" dedi.

Keskin'in öne çıkan seçim vaatleri arasında; meclis toplantıları ve ihalelerin online olarak izlenmesi, belediye satın almalarının merkezi ve meslek odaları bilirkişiliğiyle reel fiyatlarla yapılması, harcamaların denetlenmesi, gelir-gider cetvelleri ve bilançonun izlenebilir olması, mahalle meclislerinin harcamalar için hesap sorabilmesi yer alıyor.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreterliği görevinden, aday adaylığı nedeniyle istifa eden Keskin, halen Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.