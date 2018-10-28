Kayıt
17:30 28 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Muammer Keskin

    TÜSES Genel Sekreteri Keskin, Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreteri Muammer Keskin görevinden ayrılarak, Şişli Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu. Keskin, Şişli sakinlerinin belediyede söz, yetki ve karar sahibi olması hedefiyle yola çıktığını söyledi.

    Yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye başlarken, İstanbul Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün ardından Muammer Keskin de CHP'den aday adaylığını açıkladı. 'Aktif yurttaş' iradesini yönetimde söz sahibi yapma iddiasıyla adaylığını duyuran Keskin, toplumcu belediyecilik anlayışıyla, belediye yönetiminde saydamlık ve denetim için gerekli olan tüm uygulamaları yerine getirmeyi vaat etti.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
    CHP, yerel seçim için 105 adayını belirledi
    Keskin, Kent Konseyi'ni sivil inisiyatifi yansıtan demokratik bir yapıya kavuşturacaklarını, kentte yaşayanların ve kent hakkı savunucularının iradesine dönüştüreceklerini söyledi.

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, seçilmesi halinde ihalelerin online olarak izlenmesini sağlayacağını söyleyen Keskin, kendisini destekleyenlerle birlikte yaptığı açıklamada, "Örgütümüzün her mensubu ve Şişli'ye gönül veren tüm arkadaşlarımla birlikte Şişli'de rol model olacak bir belediyeciliği egemen kılacağız. Çevre ve iklim politikalarıyla uyumlu, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, ayrımcılıkla mücadele eden, dezavantajlı grupları dikkate alan, boş zamanları değerlendiren, spor ve eğlenceyi ihmal etmeyen bir ‘Şişli Yaşam Planı' oluşturacağız" dedi.

    Keskin'in öne çıkan seçim vaatleri arasında; meclis toplantıları ve ihalelerin online olarak izlenmesi, belediye satın almalarının merkezi ve meslek odaları bilirkişiliğiyle reel fiyatlarla yapılması, harcamaların denetlenmesi, gelir-gider cetvelleri ve bilançonun izlenebilir olması, mahalle meclislerinin harcamalar için hesap sorabilmesi yer alıyor.

    Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreterliği görevinden, aday adaylığı nedeniyle istifa eden Keskin, halen Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

    İlgili konular:

    'CHP, AK Partili ismi belediye başkanlığına aday gösterdi' iddiası
    HDP kulisi: CHP'nin İstanbul'da Celal Doğan'ı aday göstermesi güç birliğinin yolunu açar
    Ahmet Hakan: Düşünsenize Gökçek MHP'den, Babacan CHP'den aday oluyormuş
    Aziz Kocaoğlu: Aday olmama kararımdan sonra CHP yönetiminden kimse aramadı
    Etiketler:
    belediye başkanlığı, 2019 yerel seçimleri, CHP, Mustafa Sarıgül, Muammer Keskin, Şişli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet