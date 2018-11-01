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13:03 01 Kasım 2018
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    Kuzey Kore bayrağı

    Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi: ABD yaptırımları kalkmadan hiçbir şey yapamayız

    © AP Photo / Wong Maye-E, File
    Politika
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    Türkiye'nin Seul büyükelçisi Ersin Erçin, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin, Ankara'da bir elçilik açma ve Türkiye'den insani yardım alma konusunda talepte bulunduğunu açıkladı. Erçin ayrıca, Kuzey Kore'nin bu talebini "Yaptırımlar kalkmadan hiçbir şey yapamayız" ifadeleriyle cevapladığını açıkladı.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    ABD'den Türkiye'de iki kişi ve bir şirkete Kuzey Kore yaptırımı
    Türkiye'nin Güney Kore büyükelçisi Ersin Erçin, geçen mayıs ayında Çin üzerinden trenle Kuzey Kore'ye geçerek Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi başkanı ve ülkenin 'De Facto başkanı' olarak da bilinen Kim Yong-nam ile görüştü.

    Görüşmeyi Yonhap'a anlatan Erçin, görüşmede Kim'in Kuzey Kore'nin Türkiye'yi Güney Kore'yle birlikte kendilerine karşı savaşmasına rağmen artık düşman olarak görmediğini açıkladığını aktardı. Erçin'e göre Kim ayrıca, Kuzey Kore'nin Türkiye'de bir elçilik açması ve ekonomik işbirliğinin canlandırılması konusunda talepte bulundu. 

    'KOŞULLAR NORMALLEŞTİRİLİNCE GEÇ KALACAĞINIZDAN…'

    Ancak büyükelçinin, Türkiye hükümetinin ABD'nin Kuzey Kore yaptırımları devam ettiği sürece hiçbir şey yapamayacağını söyledi. 

    Kim'in Ersin'e cevabı ise, 'örtülü bir tehdit' olarak da algılandı: "Koşullar normalleştirildikten sonra geç kalmış olacağınızdan, daha fazla fırsat için daha önce gelmelisiniz."

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
    Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama: 'Sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket'
    Kuzey Kore, kendisine yönelik uygulanan yaptırımların yarattığı sert iklimde, dünya ülkeleriyle yeni diplomatik ilişkiler kurmaya çalışıyor. 

    Dünyadaki en büyük insani yardım bağışçısı olan Türkiye, 2017 yılında 8 milyar dolara ulaşan miktarla, 6.6 milyar dolar yardıma ulaşan ABD'nin de önüne geçti. Dünyadaki en büyük insani yardım bağışçısı olan Türkiye, 2017 yılında 8 milyar dolara ulaşan miktarla, 6.6 milyar dolar yardıma ulaşan ABD'nin de önüne geçti.

    Türkiye ayrıca, birkaç yıl önce Kuzey Kore'ye seralar için pirinç ve teknik ekipman sağlamıştı ancak bu yardım, ABD ve Güney Kore'nin 'yardımlar ihtiyacı olanlara değil, orduya gidiyor' uyarısından sonra durdurulmuştu.

    'ÖNCESİNDE GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

    Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
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    Türkiye'nin hem nükleer silahlardan arındırma programını, hem de devam eden barış sürecini tamamen desteklediğini belirten Erçin, yaptırımların kaldırılması durumunda Kuzey Kore'yle ekonomik işbirliğine ve yardıma hazır olduklarını belirtti.

    Erçin ayrıca, "Eğer bunu yapacaksak, öncesinde Güney Kore'yle görüşeceğiz" dedi.

    Türkiye ve Kuzey Kore, 2011 yılından bu yana Seul'daki Türkiye büyükelçiliği ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya üzerinden diplomatik ilişkiler geliştirdi. türkiye'de büyükelçilik açılmasına ilişkin daha önce yine benzer bir talep, Kuzey Kore'nin Sofya büyükelçisi Cha Kon-il tarafından da dile getirilmişti.

    Etiketler:
    büyükelçilik binası, talep, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi, Cha Kon-il, Ersin Erçin, Kim Yong-nam, Bulgaristan, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Türkiye, ABD
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