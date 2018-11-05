CHP ve İYİ Parti'den 'ortak bağımsız aday' iddiası

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapması halinde 'ortak adayın hangi partiden' olacağına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. İYİ Parti kulislerinden yansıyan iddiaya göre, olası bir işbirliğinde partilerin yetkili kurullarından onay alındıktan sonra üzerinde uzlaşılan isim seçmene 'bağımsız aday' olarak tanıtılacak.
Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday ve seçimde işbirliğine ilişkin resmi veya gayri resmi görüşme yapmadığını söyledi.
Yerel seçimlerde her il, ilçe ve beldede kendi adaylarını çıkartacaklarını belirten Akşener, teşkilatların görüşmeler yapabileceğini belirterek, "Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani ittifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda herkes birbiriyle görüşür onu zaten kimse engelleyemez. Bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" dedi.
İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile İYİ Parti'nin 'ortak aday' çıkartmak için görüştüğü iddiasına yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da, "Herhangi bir resmi görüşme söz konusu değil. Bu konuda somut bir gelişme yok. O nedenle bir değerlendirme yapmak mümkün değil" ifadesini kullandı.
'CHP, İSTANBUL'U ALMAK İSTİYORSA İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞMELİ'
Öte yandan İYİ Parti'de, "CHP, İstanbul'u almak istiyorsa İYİ Parti ile görüşmeli" görüşü ağırlık kazandı.
İYİ Parti kulislerinde, 24 Haziran genel seçiminde İYİ Parti'ye en büyük desteği veren Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Giresun, Bilecik, Kırıkkale, Manisa, Afyonkarahisar'da da CHP ile işbirliğine gidilmesi dillendiriliyor.
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