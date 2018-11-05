Kocaoğlu'ndan 'liste' tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na belediye başkanlıkları için aday listesi sunduğu iddalarının asılsız olduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

CHP'li Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararını net bir şekilde paylaşmasına rağmen hâlâ seçim sürecini kendisi üzerinden götürmeye ve ismini malzeme yapmaya çalışanlar olduğunu söyledi.

Kocaoğlu, son olarak bazı internet sitelerinde ortaya atılan ve kendisi tarafından hazırlanarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulduğu iddia edilen aday listesinin, gazetecilik deyimiyle 'asparagas' olduğunu vurguladı.

Kocaoğlu, "15 yıldır her türlü sınavdan geçmiş, tüm engellemelere rağmen çizgisini ve duruşunu değiştirmemiş bir başkan üzerinden manipülasyon yapmaya doymayanlara, sahte listeler üzerinden yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı İzmirli hemşehrilerimiz verecektir. Asılsız haberlerin içine yerleştirilen 'duyum alındı' türünden ifadelerin Türkçe'deki karşılığı 'dedikodu'dur. İzmirli hemşehrilerim, gerçeklerle dedikoduları birbirinden ayırabilecek kadar zekidir" ifadelerini kullandı.