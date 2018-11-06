CHP'li Salıcı: Hedefimiz AKP'yi 24 Haziran'ın gerisine düşürmek

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde hedeflerini '3-5 belediye daha fazla almak üzerine kurmadıklarını' belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hedeflerinin AK Parti'yi 'siyasi sonuç' doğuracak şekilde 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyun altına geriletmek olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmalarının sürdüğü CHP'de, Salıcı başkanlığındaki heyet 11 ilde bölge toplantıları yaptı. CHP'nin görevdeki ve eski örgüt yöneticileri, milletvekilleri ve delegelerin katıldığı toplantılarda yerel seçimlere dönük öneriler masaya yatırılırken, önceki seçimlerle ilgili eleştiriler de birinci ağızdan genel merkez yönetimine iletildi.

Yerel seçimlere yönelik hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Salıcı , AK Parti'nin yerel seçimler öncesinde partisine yönelik 'bölücülerle ittifak yapacaklar' algısı yaratmaya çalıştığını söyledi.

Muhalefet partilerinin, yerel seçimlere de 'istikrarlı eşitsizlik' ortamında gireceğini belirten Salıcı, partisinin hedefini '3-5 belediye daha kazanmak değil, AKP'yi 24 Haziran seçimlerinin gerisine düşürmek' olarak açıkladı.

'HDP SEÇMENİNİN OYUNA TALİP OLMANIN ADI BÖLÜCÜLÜK OLUYOR'

Salıcı, parti olarak AK Parti, HDP seçmeni dâhil, bütün kesimlerden oy alacak belediye başkan adayları ile yola çıkacaklarını söyledi.

© AA / Volkan Furuncu HDP'den CHP ile ittifak açıklaması

AK Parti'nin, partisini 'HDP ile ittifak yapacak' algısıyla hedefleştirmeye çalıştığına işaret eden Salıcı, şu görüşleri savundu:

"AKP seçmeni Ağrı'da HDP seçmeninin oyuna talip oluyor, bunun adı ittifak olmuyor ama CHP birçok büyükşehirde, İstanbul'da, Ankara'da, Adana, Mersin'de HDP seçmeninin oyuna talip oluyor, bunun adı bölücülük oluyor.

"Bize hikaye anlatmasınlar. Onlar daha yokken CHP vardı, Türkiye'de siyasetin nasıl kurgulanması gerektiğini ve bunun da toplumsal tabanda nasıl karşılık bulacağını CHP ince ince düşünerek konuşarak tartışarak gösterecektir."

'İKTİDAR PARTİSİ SEÇİMİ KAYBETME ENDİŞESİ YAŞIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti sözcülerinin Doğu ve Güneydoğu'daki seçimden sonra da 'kayyum atanabileceği' yönündeki sözlerini de eleştiren Salıcı, iktidar partisinin, kamunun bütün olanaklarının yanı sıra medya üzerindeki bütün gücüne rağmen bölgede seçimi kaybetme endişesi yaşadığını savundu:

"Halkın seçtiği kişilerin, görevden alınması doğru değil. Milletvekilleri belediye başkanlığı için de bu böyle. Bundan en çok şikâyet eden şu andaki cumhurbaşkanıdır. Ama kendisinin şikâyetçi olduğu bir konuyu başkaları için yapmak haksızlığını da büyük bir hoyratlıkla göstermiştir. Vatandaşın önüne sandığı koyarsınız, adaylarınızı çıkarırsınız, zaten basın sizin elinizde devletin bütün olanaklarını kullanıyorsunuz. Bu koşullara rağmen seçimi kazanamıyorsanız oturup düşünün. AKP'ye muhalefet eden bütün partiler, bu istikrarlı eşitsizlik ortamında seçime gidiyor. Buna rağmen seçimi kazanamıyorsanız burada yapmanız gereken şey hatayı kendinizde aramak. Yasal yolları kullanarak, birilerini görevden aldırmaya çalışmak değil. "

'BİZİM MÜCADELEMİZ AKP İLE'

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde hedeflerini "3-5 belediye daha fazla almak üzerine kurmadıklarını" belirten Salıcı, hedeflerinin AK Parti'yi 'siyasi sonuç' doğuracak şekilde 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyun altına geriletmek olduğunu ifade etti:

"Eğer gelece dair, siyasi sonuç üretebilecek bir sonuç aldıysanız, örneğin bazı büyükşehirlerde AKP kaybettiyse ve CHP'li belediyeler kazandıysa, bu önümüzdeki süreç için siyasi sonuç yaratır mı? Yaratır. Hedefimiz işte bu."

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan 'iç tartışmanın"'benzerinin yerel seçimlerden sonra da yaşanabileceği iddialarına ise Salıcı, "Biz, 31 Mart'a bakıyoruz. Bizim mücadelemiz AKP ile. Hiçbir CHP'li ile özel bir mücadelemiz yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları yaratanlarla mücadele edeceğiz. Bu, CHP'nin içindeki herhangi bir tartışmadan daha kıymetli" yanıtını verdi.