CHP'de 4'ü büyükşehir, 4'ü il olmak üzere 102 aday daha belirlendi

CHP MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen aralarında 4 büyükşehir ile 4 ilin belediye başkan adayının da bulunduğu 102 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi.

Kahramanmaraş ve Van büyükşehir belediyelerinde aday gösterilecek isimler de belli oldu. Buna göre ana muhalefet partisi, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç'u, Van'da ise Nurettin Beyaz'ı aday gösterecek.

Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Kasım, Iğdır'da Sözer Sayan ve Kütahya'da Eyüp Kahveci aday oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçe belediye başkanı olan Bozbey'in yerine yardımcısı Turgay Erdem aday gösterildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise Hayri Türkyılmaz aday gösterilecek.

CHP 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.