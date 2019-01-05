ABD Temsilciler Meclisi yeni başkanı Pelosi’ye göre Trump’ın Putin ile ilişkileri ‘tehlikeli’

MSNBC televizyonuna konuşan Pelosi, Trump’ın Putin ile olan ilişkileri hakkında ne düşündüğü sorusunun karşısında, “Başkan (Trump’ın) tüm dünyadaki gangsterlerle ilişkilerinin korku verici olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi. Pelosi, “Vladimir Putin mi? Ciddi misiniz? Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum” dedi. Meclisin 56'ıncı, Temsilciler Meclisinin ise ilk kadın başkanı olan Nancy Pelosi, 435 üyeli Mecliste yapılan oylamada 219 üyenin oyunu alarak seçildi.

RUS SENATÖR: ABD BAŞKANLIK KOLTUĞU İÇİN BAŞLAYAN MÜCADELENİN BİR PARÇASI

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Trump’ın Putin’le ilişkileri için ‘tehlikeli’ nitelemesinde bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin yaptığı açıklamalarının ABD başkanlık koltuğu için başlayan mücadelenin bir unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

© AA / Arşiv ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na Demokratlardan Pelosi seçildi

Kosaçev, “Pelosi’nin açıklamalarının, sadece ABD başkanlık koltuğu için başlayan mücadelenin bir unsuru olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Trump’ın ABD’nin muhataplarıyla uluslararası temaslarının ve Rusya’ya yönelik her türlü eylemlerinin de ‘bıçak altına yatacağı’ ve aynı zamanda siyasi etik gerekçelerinin dikkate alınmayacağı kuşku götürmez” diye konuştu.

Demokratların Temsilciler Meclisini bundan sonraki Trump’a yönelik organize saldırılar için kullanılacağından şüphe duymadığını belirten Kosaçev, Pelosi’ninse ‘eski-yeni’ meclis başkanı olarak bu anlamda kampanyanın ‘keskin ucunda’ olacağını söyledi ve şöyle devam etti: “Görünüşe göre şu anda Demokratların temsil ettiği Amerikan ‘şanssızlar ligi’ için önümüzdeki 2 yıl içinde iç siyasi rövanş çıkarları, ABD’nin gerçek ulusal çıkarlarından çok daha ağır basacak.”

‘RUSYA ULUSLARARASI TOPLUMDA İSTİKRARA YÖNELİK ROTASINA DEVAM EDECEK’

Pelosi’nin yaptığı açıklamalara diğer bir yanıtsa Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov’dan geldi. Sputnik’e konuşan Morozov, söz konusu açıklamanın ABD resmi temsilcilerinin siyasi kültürden yoksun olduğunu ortaya koyduğunu, ancak Rusya’nın uluslararası toplumda istikrara yönelik rotasından sapmayacağını ifade etti. Morozov, “Bu tür açıklamalar, ABD resmi temsilcilerinin siyasi kültürünün ne kadar ‘yüksek’ seviyede olduğunu gösteriyor. Ancak Rusya’nın böyle bir şeye aynı tonda yanıt vermesine değmez. Biz, uluslararası toplumda istikrara yönelik rotamıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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Bu tür söylemlerin uzun süredir devreye alındığını ve ABD’nin tüm dış politikasının bir yansıması haline geldiğini belirten Morozov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu söylemler, Amerikan toplumunda Rusofobiyi körükleyen Demokratlara ve diğer Amerikan siyasetçi sınıfına özgü. Bu çizgi Kongre tarafından izleniyor ve medya tarafından yansıtılıyor. Hem Rusya’nın, hem de Çin’in gelişimi ile ilgili her şey çok sancılı bir şekilde algılanıyor.”

Rus senatör, tüm bunların (BD Başkanı Donald) Trump’ın ‘Rusya ile ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimlerini itibarsızlaştırarak’ idaresine ve kendisine ‘olağanüstü’ baskı kurmak için yapıldığını da sözlerine ekledi.