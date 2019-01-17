SP'li Karaduman: Sam Amca, haşhaşın ardından şeker pancarı üretimini sınırlandırmak istiyor

© AA / Arşiv Şeker fabrikalarının arsaları da satılıyor

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ‘emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergenin, üçüncü kez Cumhur İttifakı'nın oylarıyla TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini' söylerken, ‘Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesiyle' ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yayınlandığını anımsattı.

"Bunun bir özelleştirme değil devretme süreci olduğu söylenerek, milletin gözünün içine baka baka halkımız kandırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullanan Karaduman, "Sam Amca, haşhaşın ardından şeker pancarı üretimini sınırlandırmak istemektedir" derken, şöyle devam etti:

‘BU FABRİKALARIN DEVRİNDE HUKUKSUZ İŞLEMLER YAŞANDI VE BU HUKUKSUZLUKLARA DA GÖZ YUMULDU'

"Şeker pancarı üretimi sınırlandırılırsa, ekolojik emperyalizmin nişasta bazlı şekerleri ve tatlandırıcılarına ülke pazarının açık hale getirilmesi sağlanmış olacak. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin en temel sebebi budur. Dolayısıyla haşhaşın yasaklanmasını söyleyen Sam Amca, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden hareketle şeker pancarı üretimini de sınırlandırmak istemektedir.

Geçen nisan ayında 25 şeker fabrikasından 10'u özelleştirildi. Bu fabrikaların devrinde hukuksuz işlemler yaşandı ve bu hukuksuzluklara da göz yumuldu. Özelleştirilen şeker fabrikalarında hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Üretim ve verimliliğin artması bir tarafa işçiler de mağdur edilmiştir. Şeker pancarı üretiminin ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Üreticinin elinde kalan şeker pancarının ne olacağı belirsiz."

Karaduman, ‘Zarar ediyor' algısı oluşturularak şeker fabrikalarını özelleştirilmesinin, ‘pazarı, sağlıksız tatlandırıcılara, mısır şurubuna, nişasta bazlı şekere terk etmek' anlamına geleceğini ifade etti.