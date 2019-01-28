Cumhur İttifakı'ndan Tunç Soyer yorumu: Zeybekci ile aynı sıklette olmadığı ortada

Cumhur İttifakı vekilleri, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'le ilgili, "Tunç Soyer'in, Nihat Zeybekci ile aynı sıklette olmadığı açıkça ortada. Nesep davası gütmüyoruz ama şahsın hangi bölücü örgütlere destek olduğunu ve bu örgütlere nasıl güzellemeler yaptığını da görmezden gelemeyiz" yorumunda bulundu.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer'i belirlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
AK Parti olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimin ardından hiç ara vermeden yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, "CHP içindeki bitmek bilmeyen kavgalar ya da CHP'nin kimi aday olarak göstereceği, bizim hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Seçim stratejimizi CHP'ye göre değil, İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda belirledik. Onlar daha adayını yeni belirlerken, biz ise İzmir'i tüm sıkıntılarından kurtaracak projelerimizi çoktan hazırladık. Kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklayacağız. Belediyeciliği sadece kaldırım yapmak ve çöp toplamak olarak gören CHP zihniyeti, zaten İzmir'e yeterince zarar verdi. İzmir'in zamanını çaldı. CHP kimi aday gösterirse göstersin, zihniyetleri değişmediği için ne Büyükşehir ne de ilçelerde verebilecekleri hiçbir katkıları yoktur" diye konuştu.
"Kimin İzmir'e daha fazla katkı sağlayacağını görmek istiyorsak, geçmiş dönemde belediye başkanlığı yaptıkları yerlerin durumuna bakmak gerekir" diyen Şengül, şöyle devam etti:
"Sayın Zeybekci, sorunlarla boğuşan Denizli'nin tüm sıkıntılarını kısa sürede giderdi. Denizli'yi bambaşka bir şehir haline getirdi. Tunç Soyer, Seferihisar'da ne yaptı? ‘Sakin şehir' dediği Seferihisar, onun döneminde yerinde sayarken, bir de belediye borç batağına girdi. Çalışanların maaşı bile ödenemez hale geldi. 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile yönetemeyen belediye başkanının, İzmir'i nasıl yöneteceğinin takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum."
Uzun süredir İzmir'i gezerek, vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyleyen Şengül, "Hayatında CHP'den başka bir partiye oy vermeyenler bile artık aldatıldıklarının farkında. İzmir'in beceriksiz yöneticiler nedeniyle sürekli geri gittiğini görüyorlar. ‘Bizi bunlardan kurtarın' diye feryat ediyorlar. Büyükşehir'den de CHP'li ilçe belediyelerinden de memnuniyet yok. İzmir'in; sorunlarını ivedilikle çözecek, bu işi bilen birine ihtiyacı var. Bu kişi de Sayın Nihat Zeybekci. İzmir halkının da bizimle aynı düşüncede olduğunu görüyoruz. Yıllardır hizmet görmemekten bıkan İzmir'in, Sayın Zeybekci'yi göreve getireceğinden şüphemiz yok. 31 Mart, İzmir'in beyaz bir sayfa açarak, hızla yükselişe geçtiği günlerin başlangıcı olacak" dedi.
'NURETTİN SOYER'İN OĞLU OLMASI BİRÇOK MESELEYİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTMIŞTIR'
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise Tunç Soyer'le ilgili, "Siyasi ve de fikri rakibimiz olan CHP'nin bugün sabaha karşı açıkladığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayları da bu bakımdan takibimiz ve değerlendirmemiz altındadır. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Tunç Soyer'in Milliyetçi-Ülkücü hareketin tarihinde derin acılara sebep olmuş, bu acılarda ısrar etmiş ve tarih önünde de hüküm giymiş Nurettin Soyer'in oğlu olması, takiye yapılarak gizlenen birçok meseleyi gün yüzüne çıkartmıştır. Kimse bizden suçsuz ve günahsız ülkücülerin asılmasını, işkence görmesini, hayatlarının zindanlarda solmasını unutmamızı beklemesin. Biz bunu unutmadık unutmayacağız! Nesep davası gütmüyoruz ama şahsın hangi bölücü örgütlere destek olduğunu ve bu örgütlere nasıl güzellemeler yaptığını da görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.
Kendileri için unutulmayacak ve ders çıkarılacak birden fazla olay olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:
"Bizim için artık unutulmayacak ve ders çıkarılacak birden fazla olay var. Bunlardan birincisi acısı hala dinmeyen geçmişte çekilen acılar; ikincisi ise terör örgütü PKK destekçisi HDP'ye verilen Tunç Soyer desteğidir! Biz bu konuda tarafız. Çok şükür ki taraflar artık netleşmiş ve taşlar yerine oturmuştur. Bir tarafta vatandan, devletten, bayraktan ve milletten yana beka derdindeki Cumhur İttifakı, diğer yanda da PKK ve HDP ile gizli antlaşma yapan, teröristlere destek açıklamaları yapan zillet ittifakı ve onun İzmir Büyükşehir adayı Milliyetçi-Ülkücü hareket ve onun muhterem liderinin ne kadar haklı olduğu bu tablo ile bir kez daha anlaşılmıştır. Zillet, birlik ve bütünlüğümüze; beka ve dirliğimize karşı saldırılarına başlamıştır. Bizler de her zaman olduğu gibi Türk vatanın, Türk bayrağın, Türk devletin ve Türk milletinin yanında olacağız. Ne geçmişi unutur, unuttururuz, ne de günümüzü zillete teslim edip geleceğimizin karartılmasına izin veririz."
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